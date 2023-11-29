90'lı Yıllarda Doğanların Gizli Kabusu! Bu Hastalıktan Kurtulmak Neredeyse Zor
Yapılan araştırmalar 90'lı yıllarda doğanlarda çok sık görülen gizli kabusu ortaya çıkardı. Yıl atlatmalarına rağmen etkileri kalan bu hastalık adeta 90'lı yılların hayatını olumsuz etkileyen gizli bir atak gibi.
Sydney Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada 90'lı yıllarda doğup o yılları yaşayan kişilerin 5'te 3'ünde bu gizli kabus var. Zorlu süreçlerin yanı sıra teknolojinin başlarına denk gelen bu kitle 2 çağ arasına sıkışıp kaldı.
90'lı Yıllarda Doğanların Gizli Kabusu! Bu Hastalıktan Kurtulmak Neredeyse Zor
Bu yüzden 90'lı yıllarda doğanların çoğunda depresyon ve manik ataklar ortaya çıkıyor. Alışma süreçlerinde yaşadıkları adaptasyon bilinç altlarında kabullenme kabullenmeme travmalarına neden oldu.
Araştırmanın baş danışmanı olan Dr. Richard Morris, 90'lı yıllarda doğanların tedavilere geç cevap verdiğinin altını çizdi. İçlerine kapanık olan bu yüzden çok zor iyileştiklerini hatırlattı.
Özellikle depresyonda olan bireylerin bunu kabul etmediği de bir gerçek. Hasta olduklarını düşünmeyen bu yaş aralığı yaşam kalitelerinde sürekli mutsuz ve depresif davranırlar.