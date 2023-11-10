Acı Yedikten Sonra Sakın Su İçmeyin! Bu Vakitlerde Asla Su İçmeyin!
Su içmemeniz gereken zamanları biliyor musunuz? Bu vakitlerde su içiyorsanız, büyük tehlike altındasınız! Bu vakitlerde asla su içmeyin! Yoksa çeşitli hastalıklara maruz kalabilirsiniz! Gelin birlikte hangi vakitlerde su içmemeniz gerektiğine bakalım…
# su # Su tüketimi
Editör: Selime Albayrak
Son Güncelleme:
Tatlı yedikten sonra sakın su içmeyin. Tatlı yedikten sonra su içilmez çünkü şekeri yükseltir.
Yemek arasında sakın su içmeyin. Yemek arasında ve hemen sonrasında su içilmez çünkü hazmı zorlaştırır.
Banyodan sonra sakın su içmeyin. Banyodan sonra su içilmez çünkü organlar yaşlanır.
Acı yedikten sonra sakın su içmeyin. Acı yedikten sonra su içilmez çünkü reflü ve gastirite sebep olur.