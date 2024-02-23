Ağlayın! İşte ağlamanın faydaları...

Profesör Oren Hasson’a göre, gözyaşları esas olarak savunmasızlığın bir göstergesi olarak hizmet ediyor. Yani başkalarının önünde duygusal olarak çaresiz hissettiğimizde gözyaşı kanallarımız aktif hale geliyor ve ağlıyoruz. Ağlamanın ağrıyı hafifletmeye yardımcı olmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi, ağlamak doğal ağrı kesiciler olan endorfinlerin salınmasına neden olur.