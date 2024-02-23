Ağlayın! İşte ağlamanın faydaları...
Üzülünce, çok gülünce, heycanlanınca göz yaşı dökmek aslında faydalı mı? Ağlama hissi geldiğinde zorla ağlamaya engel olmak hormonları aslında olumsuz mu etkiliyor? Detayları sizin için derlerdik...
İnsanlarda farklı işlevleri olan üç farklı gözyaşı türü olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Beslemek ve kayganlaştırmaktan sorumlu olan refleks gözyaşları gözleri tahriş edici maddelerden koruyan türe "bazal gözyaşı" denir.
Duygusal gözyaşları ise bireylerin duygusal durumlarını ifade etmeleri için bir yol olarak hizmet eder. Duygusal ağlamanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte stresi azaltmak, empatiyi teşvik etmek ve hormon seviyelerini dengelemek gibi çeşitli faydaları olduğuna inanılmaktadır.
Profesör Oren Hasson’a göre, gözyaşları esas olarak savunmasızlığın bir göstergesi olarak hizmet ediyor. Yani başkalarının önünde duygusal olarak çaresiz hissettiğimizde gözyaşı kanallarımız aktif hale geliyor ve ağlıyoruz. Ağlamanın ağrıyı hafifletmeye yardımcı olmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi, ağlamak doğal ağrı kesiciler olan endorfinlerin salınmasına neden olur.
Ağlamak ağrının artmasında etkili olabilen stresi azalmasını destekler. Ağlamak, kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmediği takdirde sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olabilecek stres hormonlarından biri olan kortizol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur. Bu nedenle ağlamak, stresle mücadele etmek ve zor durumlarla başa çıkmak için sağlıklı bir yöntemdir.