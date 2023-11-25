Ağrı Kesici Haplara Son! Bal Yiyin ve Ağrılarınızdan Kurtulun!

Sarımsak

Çeşitli mineraller ve vitaminleri bünyesinde barındıran sarımsak, çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Doğal antibiyotik kaynağı olarak bilinen sarımsak, bağışıklığı güçlendirir ve kan basıncını düzenler. Sarımsak, kulak ağrısına birebir fayda sağlar. Nitekim, kulağa sarımsak koyma yöntemi eskilerden günümüze kadar gelen bir formüldür.