Airfryer sağlığa zararlı mı? Uzman isim açıkladı
Son dönemde en popüler mutfak aletlerinden biri olan Airfryer, çeşitli yemekleri pratik ve hızlı bir şekilde pişirme olanağı sunuyor. Ancak, Airfryer'ın gerçekten sağlıklı olup olmadığı konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın konuya ilişkin açıklama yaptı.
Son dönemde en popüler mutfak aletlerinden biri olan Airfryer, çeşitli yemekleri pratik ve hızlı bir şekilde pişirme olanağı sunuyor. Ancak, Airfryer'ın gerçekten sağlıklı olup olmadığı konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, "Airfryer ile pişirilen yiyecekler teknik olarak derin kızartmaya göre daha sağlıklı olsa da, potansiyel zararları vardır. Hava fritözlerinin günlük kullanımı kilo alımı, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.
Mutfakta uzun zaman geçirmek istemeyenlerin tercihi haline gelen Airfryer, zamandan sağladığı tasarrufla birçok yemek çeşidini kısa sürede hazırlama kolaylığı sunuyor. Yüksek ısı ile yiyecekleri daha hızlı pişirmesi, ‘Besinlerdeki değer kaybına neden olur mu?’ sorularını da beraberinde getiriyor.
Airfryer ile pişirilen yiyeceklerin, diğer pişirme yöntemlerine göre daha az değer kaybına neden olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, Airfryer ile yapılan kızartma işleminin akrilamid gibi kanser gelişimiyle bağlantılı bazı bileşiklerin oluşmasına neden olabileceğini belirtti.
“EN SAĞLIKLI YİYECEKLER BİLE PİŞİRME İŞLEMİ SIRASINDA TEMEL BESİN MADDELERİNİ KAYBEDEBİLİR”
Çok az yağda, hatta bazen hiç yağ kullanmadan kısa süre içinde yemek yapmanın kolay yolu haline gelen Airfryer, son dönemin popüler mutfak aleti oldu. Yüksek ısı ile yiyeceklerin daha hızlı pişmesini sağlayan Airfryer yani hava fritözünün diğer yöntemlere göre daha az besin kaybı oluşturduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, şunları söyledi: