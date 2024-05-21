Airfryer sağlığa zararlı mı? Uzman isim açıkladı

Son dönemde en popüler mutfak aletlerinden biri olan Airfryer, çeşitli yemekleri pratik ve hızlı bir şekilde pişirme olanağı sunuyor. Ancak, Airfryer'ın gerçekten sağlıklı olup olmadığı konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, "Airfryer ile pişirilen yiyecekler teknik olarak derin kızartmaya göre daha sağlıklı olsa da, potansiyel zararları vardır. Hava fritözlerinin günlük kullanımı kilo alımı, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.