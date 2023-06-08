Akciğerlerin öldürücü silahı! Klima kullanırken nelere dikkat edilmeli?
Yaz aylarında sıklıkla kullanılan klima kaynaklı artan akciğer hastalıkları konusunda uzmanlar uyarıda bulundu. Vaka sayılarının artığı klima kullanımına dikkat edilmesinde fayda var. Aksi halde geri dönüşü olmayan ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Peki klima kullanırken nelere dikkat edilme?
Serinlemek için yaz boyu açık kalan klima akciğerlerin zamanla zayıflamasına yol açar. Çünkü yapay havaya neden olan klima akciğerlerin kurumasına neden olur. Bunun da yanı sıra içerisinde toz biriktiren ve ıslak alanlarında Legionella denilen bakterinin çoğalması nedeniyle klima öldürücü bir silah haline gelir.
Akciğerlere solunumla yerleşen bu bakteri zatürreye neden olur. Zatürreye de zamanında müdahale edilmediğinde akciğerler de geri dönüşü olmayan hasar bırakır. İltihap oranını artırarak kansere kadar yol açar. Bu yüzden uzmanlar klima kullanımı konusunda uyarılarda bulunur.
KLİMA KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Klima ortalama yarım saat açık kalmalı. Aksi halde hava yapay hale gelir. Bu da baş ağrısına neden olur. Klima sonrası pencereler ya da kapı aracılığıyla ev sık sık havalandırılmalı.
Klimanın borularından peteklerine kadar yıkanmalı ve temizliğine dikkat edilmeli. Kalabalık ortamlarda klima açılmamalı. Solunum yoluyla bulaşma riski olan virüsler daha tehlikeli hale gelir.