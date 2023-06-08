Akciğerlerin öldürücü silahı! Klima kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Serinlemek için yaz boyu açık kalan klima akciğerlerin zamanla zayıflamasına yol açar. Çünkü yapay havaya neden olan klima akciğerlerin kurumasına neden olur. Bunun da yanı sıra içerisinde toz biriktiren ve ıslak alanlarında Legionella denilen bakterinin çoğalması nedeniyle klima öldürücü bir silah haline gelir.