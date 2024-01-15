Akşamları başlıyor! Gündüz normal görünen o insanlara dikkat
Toplumda en az 4 kişiden 2'sinde görülen kaygı bozukluğu genellikle akşamları başlıyor. Normal gibi görünen bu insanlara dikkat edin! Her an her şey olabilir. Peki kaygı bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir?
Kaygı bozukluğu, kişinin normal hayat fonksiyonlarını engelleyen, sürekli bir endişe ve gerginlik durumuyla karakterize edilen bir mental sağlık sorunudur. Bu bozukluk, bir dizi semptomu içerir ve genellikle günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.
Kaygı bozukluğu, farklı türleri içeren bir grup bozukluğu kapsar. En yaygın olanları şunlardır:
Genel Anksiyete Bozukluğu (GAB)
Bu tür kaygı bozukluğu, sürekli ve aşırı genel endişe ve gerginlik durumu ile karakterizedir. GAB'ye sahip kişiler, olayların kötüye gideceği, bir felaketin olacağı veya kontrol kaybının yaşanacağı endişesi taşırlar. Bu endişeler, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyebilir.
Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB)
Sosyal anksiyete bozukluğu, sosyal durumlar veya etkileşimlerle ilişkili yoğun kaygı ve utanç hissi ile karakterizedir. Bu durum, topluluk içinde konuşma, başkalarıyla etkileşim kurma veya gözlemlenme korkusu gibi durumları içerebilir.
Panik Bozukluğu
Panik bozukluğu, beklenmedik ve ani panik atakları ile belirgindir. Bu ataklar, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, titreme ve yoğun bir korku hissi ile birlikte olabilir. Panik atakları genellikle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve kişi kendisini kontrol edemez.