Akşamları başlıyor! Gündüz normal görünen o insanlara dikkat

Panik Bozukluğu

Panik bozukluğu, beklenmedik ve ani panik atakları ile belirgindir. Bu ataklar, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, titreme ve yoğun bir korku hissi ile birlikte olabilir. Panik atakları genellikle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve kişi kendisini kontrol edemez.