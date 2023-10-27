Altın Değerinde Bilgiler! 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz...

Sağlığınızı olumlu yönde etkileyecek ve bilinçlenmenizi sağlayacak birbirinden güzel bilgiler! Bu bilgileri mutlaka uygulayın! Altın değerindeki bilgilerin tüm detayları yazımızda!

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Editör: Selime Albayrak
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Altın Değerinde Bilgiler! 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... - Resim: 1

20 gün boyunca her sabah 1 çay kaşığı zencefil yağı yendiğinde; vücuttaki solucan ve kurtlar yok olacaktır.

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Altın Değerinde Bilgiler! 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... - Resim: 2

Yüz üstü yatmak; gözler için oldukça zararlıdır, göğüs ağrısına sebep olur ve diş etleriniz çürür.

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Altın Değerinde Bilgiler! 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... - Resim: 3

Her gece uyumadan önce demleme adaçayı gargarası yapmak ağzınızda bulunan bakterilere, bademcik iltihabına ve ağız kokusuna fayda sağlar.

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Altın Değerinde Bilgiler! 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... - Resim: 4

Bir bardak kolanın asit yükünü atması için; böbreklerden tam 32 bardak su ve kemiklerden çok fazla miktarda kalsiyum harcanır.

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