Altın Değerinde Bilgiler! 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz...
Sağlığınızı olumlu yönde etkileyecek ve bilinçlenmenizi sağlayacak birbirinden güzel bilgiler! Bu bilgileri mutlaka uygulayın! Altın değerindeki bilgilerin tüm detayları yazımızda!
Editör: Selime Albayrak
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20 gün boyunca her sabah 1 çay kaşığı zencefil yağı yendiğinde; vücuttaki solucan ve kurtlar yok olacaktır.
Yüz üstü yatmak; gözler için oldukça zararlıdır, göğüs ağrısına sebep olur ve diş etleriniz çürür.
Her gece uyumadan önce demleme adaçayı gargarası yapmak ağzınızda bulunan bakterilere, bademcik iltihabına ve ağız kokusuna fayda sağlar.
Bir bardak kolanın asit yükünü atması için; böbreklerden tam 32 bardak su ve kemiklerden çok fazla miktarda kalsiyum harcanır.