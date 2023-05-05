Yeni Alzheimer ilacı hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor
Eli Lilly ilaç şirketi, üçüncü faz çalışmalarını tamamladığı "donanemab" ilacının Alzheimer hastalığının ilerlemesini üçte bir oranda yavaşlattığını açıkladı.
Uzmanlar, yakın zamana kadar "imkansız" olarak görülen bir durumun gerçekleştiğini belirtiyor. İkisi de antikorlar ve Alzheimer hastalarının beyninde oluşan "beta amiloid" adlı yapışkan maddeyi temizlemek üzere tasarlandı.
İkisi de antikorlar ve Alzheimer hastalarının beyninde oluşan "beta amiloid" adlı yapışkan maddeyi temizlemek üzere tasarlandı. Amiloid, beyinde nöronlar arasında biriken bir protein. Bu proteinler, beyinde plakalar oluşturuyor.
İngiltere Ulusal Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Hastanesi'nde bilişsel işlev bozuklukları kliniğinde çalışan Dr. Cath Mummery, onlarca yıldır Alzheimer tedavisi için yapılan çalışmaların seyrinin değiştiğini ve tedavi umudu doğduğunu belirtiyor.
Detayları yeni yayımlanan Eli Lilly şirketinin araştırmasına, 1734 erken evredeki Alzheimer hastası katıldı. Donanemab, bu kişilere, beyinde oluşan plakalar kaybolana dek aylık olarak uygulandı.