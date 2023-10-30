Aman Dikkat! Balık Almadan Önce Bunlara Dikkat Edin! Suda Bekletilince Taze Olup Olmadığı Anlaşılıyor
Vitamin deposu olarak bilinen balığın, vücudun ihtiyacı olan vitaminleri ve proteinleri sağladığını biliyoruz. Ancak balığı tüketirken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu ise balığın taze olup olmadığıdır. Prof. Dr. Canan Karatay ise balığın taze olup olmadığını anlamanın yollarını açıkladı.
Balığın içerisinde insan vücudu için gerekli olan en az 13 vitamin bulunur. Vitamin ve protein zengini bu besinin vücuda olan faydaları oldukça fazla.
Kış aylarında çok çeşitli olan ve sevilerek tüketilen balık, yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili bir rol oynar. Salgın hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde öncelikle tükettiğimiz yiyeceklere çok dikkat etmeliyiz.
Enfeksiyon hastalıklarından korunmak veya hastalığı azaltmak için sağlığı iyileştiren besinlere öncelik verilmesi gerekiyor. Kış aylarında tüketimi yaygın olan sağlıklı besinlerden biri de balık.
Prof. Dr. Karatay, hafızayı güçlendirmek ve sağlığı korumak için mutlaka balık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak satın aldığımız balıkların taze olması şart. Bayat balık tüketimi birçok kişide gıda zehirlenmelerine, tedavi edilmediği takdirde ise ölümlere neden olabilir.