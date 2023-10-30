Aman Dikkat! Balık Almadan Önce Bunlara Dikkat Edin! Suda Bekletilince Taze Olup Olmadığı Anlaşılıyor

Kış aylarında çok çeşitli olan ve sevilerek tüketilen balık, yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili bir rol oynar. Salgın hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde öncelikle tükettiğimiz yiyeceklere çok dikkat etmeliyiz.