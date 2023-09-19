Yetersiz demir depoları, demir eksikliği anemisi olarak bilinen ve dünya genelinde yaygın bir beslenme eksikliği olan bir duruma yol açabilir. Bu durum, yorgunluk, halsizlik, vücut ısısının düzenlenmesinde sorunlar, soluk cilt, baş dönmesi, baş ağrısı ve dil iltihabı gibi semptomlarla ilişkilendirilir.

Anemiye kansızlığa birebir demir deposu besinler! Demir eksikliğini gidermek için ne tüketilmeli?

Baklagiller: Fasulye, mercimek, nohut gibi baklagiller demir bakımından zengindir. Özellikle siyah fasulye ve barbunya fasulyesi gibi çeşitleri demir alımınızı artırabilir.