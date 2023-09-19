Anemiye kansızlığa birebir demir deposu besinler! Demir eksikliğini gidermek için ne tüketilmeli?
Demir anemi riskini azaltmaya ve vücudu enfeksiyonlardan korumaya yardımcıdır. Demir eksikliği birçok hastalığa yol açabilir. Ancak belirli gıdalar yüksek demir içeriği sayesinde kansızlığı önleyebilir. Anemiye kansızlığa birebir demir deposu besinler! Demir eksikliğini gidermek için ne tüketilmeli?
Yetersiz demir depoları, demir eksikliği anemisi olarak bilinen ve dünya genelinde yaygın bir beslenme eksikliği olan bir duruma yol açabilir. Bu durum, yorgunluk, halsizlik, vücut ısısının düzenlenmesinde sorunlar, soluk cilt, baş dönmesi, baş ağrısı ve dil iltihabı gibi semptomlarla ilişkilendirilir.
Anemiye kansızlığa birebir demir deposu besinler! Demir eksikliğini gidermek için ne tüketilmeli?
Baklagiller: Fasulye, mercimek, nohut gibi baklagiller demir bakımından zengindir. Özellikle siyah fasulye ve barbunya fasulyesi gibi çeşitleri demir alımınızı artırabilir.
Sakatatlar: Karaciğer gibi sakatatlar demir ve diğer besin maddeleri açısından zengindir.
Soya Peyniri (Tofu): Tofu, bitkisel kaynaklı demir sağlar ve aynı zamanda protein, kalsiyum ve diğer besin maddeleri açısından da zengindir.
Ispanak: Ispanak, yeşil yapraklı bir sebze olup demir, lif ve A vitamini bakımından zengindir. C vitamini içeren gıdalarla birlikte tüketmek demir emilimini artırabilir.