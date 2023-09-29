Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler! 3000 Yıllık İbn-i Sina Reçetesi
İbn-i Sina 3000 yıl önce şifa reçetesinde günümüzdeki antibiyotik ilaçları çöpe attıran besinleri yazdı. Adeta bağışıklığı yenileyen bu besinleri sıralayan ibn-i Sina'nin reçetesini sizler için derledik. İşte antibiyotik ilaçları çöpe attıran besinler
3000 yıl önce şifa kitaplarını derleyen İbn-i Sina günümüzde ilaç fabrikalarında antibiyotik ilaç üretiminde kullanılan besinleri tek tek açıklamış. Her besinin vücuda sağladığı faydaları sizler için derledik. İşte İbni- Sina'nın antibiyotik reçetesi
Antibiyotik İlaçlardan Daha Güçlü Besinler
Orman Meyveleri
İçeriğinde yüksek oranda antioksidan barından orman meyveleri hücresel yenilenmeyi destekler. Genellikle ilkbahar ve sonbahar geçişlerinde ortaya çıkan bu meyveleri uzmanlar aynı zamanda kış aylarında tüketmek için kurutulmasını ya da reçel marmelat formunda tüketilmesini tavsiye eder.
Bal
Çok güçlü bir antibiyotik kaynağı olan Bal, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu virüs ve bakterilere karşı korur.
Zerdeçal ve Zencefil
Bu ikili adeta vücudun tek ilacıdır. Sinir sistemini güçlendirerek beynin daha sağlıklı çalışmasını destekler.