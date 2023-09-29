Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler! 3000 Yıllık İbn-i Sina Reçetesi

İbn-i Sina 3000 yıl önce şifa reçetesinde günümüzdeki antibiyotik ilaçları çöpe attıran besinleri yazdı. Adeta bağışıklığı yenileyen bu besinleri sıralayan ibn-i Sina'nin reçetesini sizler için derledik. İşte antibiyotik ilaçları çöpe attıran besinler

# antibiyotik # antibiyotik besinler # sağlık
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:
Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler! 3000 Yıllık İbn-i Sina Reçetesi - Resim: 1

3000 yıl önce şifa kitaplarını derleyen İbn-i Sina günümüzde ilaç fabrikalarında antibiyotik ilaç üretiminde kullanılan besinleri tek tek açıklamış. Her besinin vücuda sağladığı faydaları sizler için derledik. İşte İbni- Sina'nın antibiyotik reçetesi

1 7
Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler! 3000 Yıllık İbn-i Sina Reçetesi - Resim: 2

Antibiyotik İlaçlardan Daha Güçlü Besinler

Orman Meyveleri

İçeriğinde yüksek oranda antioksidan barından orman meyveleri hücresel yenilenmeyi destekler. Genellikle ilkbahar ve sonbahar geçişlerinde ortaya çıkan bu meyveleri uzmanlar aynı zamanda kış aylarında tüketmek için kurutulmasını ya da reçel marmelat formunda tüketilmesini tavsiye eder. 

2 7
Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler! 3000 Yıllık İbn-i Sina Reçetesi - Resim: 3

Bal 

Çok güçlü bir  antibiyotik kaynağı olan Bal, düzenli tüketildiğinde bağışıklık  sistemini güçlendirir. Vücudu virüs ve bakterilere karşı korur. 

3 7
Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler! 3000 Yıllık İbn-i Sina Reçetesi - Resim: 4

Zerdeçal ve Zencefil 

Bu ikili adeta vücudun tek ilacıdır. Sinir sistemini güçlendirerek beynin daha sağlıklı çalışmasını destekler. 

4 7