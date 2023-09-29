Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler! 3000 Yıllık İbn-i Sina Reçetesi

Antibiyotik İlaçlardan Daha Güçlü Besinler

Orman Meyveleri

İçeriğinde yüksek oranda antioksidan barından orman meyveleri hücresel yenilenmeyi destekler. Genellikle ilkbahar ve sonbahar geçişlerinde ortaya çıkan bu meyveleri uzmanlar aynı zamanda kış aylarında tüketmek için kurutulmasını ya da reçel marmelat formunda tüketilmesini tavsiye eder.