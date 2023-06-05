Astrofobi nedir? Gök gürültüsü ve şimşekler sizi tedirgin mi ediyor?

ASTROFOBİNİ BELİRTİLERİ

• ezici korku kaygı ve endişe

• terleme

•titreme veya titreme

• nefes darlığı

• kalp çarpıntısı veya çarpıntı mide bulantısı veya kusma

• ishal

• göğüs ağrısı

• baş dönmesi

Ek olarak, astrafobi, bir kişinin bir fırtına sırasında arkadaşlık ve güvence istemesine neden olabilir. Bir fırtına için gerekli olanın ötesinde bir sığınak arayabilirler. Astrofobiden muzdarip biri perdeleri kapatabilir ve fırtınanın seslerini engellemeye çalışabilir. Yakınlarında fırtına olmadığından emin olmak için hava durumu tahminlerine takıntılı hale gelirler. Astrofobi, evinizden ayrılma korkusu olan agorafobiye bile yol açabilir.