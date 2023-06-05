Astrofobi nedir? Gök gürültüsü ve şimşekler sizi tedirgin mi ediyor?
Bazı insanlar, özellikle geceleri yüksek sesli gök gürültüsü ve şimşekten korkar. Astrofobi belirtileri ve nedenlerini sizin için araştırdık...
Birçok çocuk, evcil hayvan ve bazı yetişkinler gibi şimşek ve gök gürültüsünden korkuyorsanız, o zaman sizde astrafobiniz var demektir.
ASTROFOBİNİ BELİRTİLERİ
• ezici korku kaygı ve endişe
• terleme
•titreme veya titreme
• nefes darlığı
• kalp çarpıntısı veya çarpıntı mide bulantısı veya kusma
• ishal
• göğüs ağrısı
• baş dönmesi
Ek olarak, astrafobi, bir kişinin bir fırtına sırasında arkadaşlık ve güvence istemesine neden olabilir. Bir fırtına için gerekli olanın ötesinde bir sığınak arayabilirler. Astrofobiden muzdarip biri perdeleri kapatabilir ve fırtınanın seslerini engellemeye çalışabilir. Yakınlarında fırtına olmadığından emin olmak için hava durumu tahminlerine takıntılı hale gelirler. Astrofobi, evinizden ayrılma korkusu olan agorafobiye bile yol açabilir.
Davranışçılar, fırtınanın köpekleri en çok hangi kısmının şimşek çakmasına, gök gürültüsüne, evin etrafında esen rüzgara veya çatıya düşen yağmur sesine tepki verip vermediğinden henüz emin değiller. Hatta bazı köpekler bir fırtınadan yarım saat veya daha fazla önce adım atmaya ve sızlanmaya başlar. Hava basıncındaki ani bir düşüşe veya havanın elektrik yüküne tepki veriyor olabilirler.
KORKACAK NE VAR?
Fırtınaların çoğu zararsızdır, hatta bazıları için yatıştırıcıdır ve bitkiler ile vahşi yaşamı besler. Gök gürültüsü bize zarar veremez elbette ama yıldırım çarpması ölümcül olabilir. Türkiye ortalama yılda 100 kişi yıldırım nedeniyle hayatını kaybetmiş olsa da korkuyla yaşayamayız.