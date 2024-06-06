Avrupa’da başlayan salgın korkuttu! Vaka sayısı 41 milyon!

İNGİLTERE'DE VAKALAR ARTIYOR

Gut hastalığı son yıllarda İngiltere’de artmaya devam ediyor. Özellikle Liverpool, uzmanlar tarafından “İngiltere'nin gut başkenti” olarak adlandırılıyor. Liverpool Üniversite Hastaneleri tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 yılında 5 bin 864 gut vakası kaydedildiği açıklandı. Bu sayı 2019'da kaydedilen rakamlara göre yüzde 960 artış anlamına geliyor.