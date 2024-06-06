Avrupa’da başlayan salgın korkuttu! Vaka sayısı 41 milyon!
Eski hastalıkların yeniden salgın yaratması uzmanlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Özellikle ‘Kralların hastalığı’ olarak bilinen gut hastalığı, İngiltere’de korkutucu düzeyde artıyor. İşte tüm yanlarıyla gut hastalığı...
VİKTORYA DÖNEMİ'NİN HASTALIĞI
Viktorya Dönemi (1837-1901) boyunca görülen bu hastalığın son yıllarda vakaları artmaya başladı.
“Kralların hastalığı” olarak bilinen gut, vücuttaki hücrelerde ve yiyeceklerde bulunan pürin adı verilen kimyasalların vücutta parçalanması sonucunda oluşan ürik asit birikimiyle ilişkilendiriliyor. Bu birikim genellikle el ve ayaklarda meydana geliyor. Kişilerin eklemlerinde ödem ve ağrı oluşuyor.
İNGİLTERE'DE VAKALAR ARTIYOR
Gut hastalığı son yıllarda İngiltere’de artmaya devam ediyor. Özellikle Liverpool, uzmanlar tarafından “İngiltere'nin gut başkenti” olarak adlandırılıyor. Liverpool Üniversite Hastaneleri tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 yılında 5 bin 864 gut vakası kaydedildiği açıklandı. Bu sayı 2019'da kaydedilen rakamlara göre yüzde 960 artış anlamına geliyor.
ARTIŞLARIN SEBEBİ NE?
İnsan ömrünün uzaması, menopoz sonrası kadınlara östrojen replasman tedavilerinin verilmemesi, çoğu gut hastasının etkin tedavi almaması,
işlenmiş ve sağlıksız yağdan zengin, çok şekerli gıda ve alkol tüketiminin artması, Dukan diyeti gibi bazı yüksek pürin içeren diyetlerin popülerleşmesi, hareketsizlik, obezite,