Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!

Beslenme alışkanlıklarımızı ne kadar doğal tutarsa o kadar sağlıklı bir bedene sahip olmak mümkün oluyor. Ancak burada da önemli olan doğru miktarda yiyecek tüketmek. Çünkü bazı besinlerin fazlası faydadan çok zarara neden olabiliyor.