Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Sağlığımızı olumlu etkilemesi için tükettiğimiz bazı gıdaların fazlasının sağlıkla ilgili çok fazla soruna yol açabileceğini belirten uzmanlar niasin isimli maddeye dikkat çekti. Çoğu insanın tükettiği vitamin takviyelerindeki bazı maddelerin ise kalp rahatsızlıklarına yol açabileceği söylendi.
Beslenme alışkanlıklarımızı ne kadar doğal tutarsa o kadar sağlıklı bir bedene sahip olmak mümkün oluyor. Ancak burada da önemli olan doğru miktarda yiyecek tüketmek. Çünkü bazı besinlerin fazlası faydadan çok zarara neden olabiliyor.
Et, balık, kuruyemiş gibi gıdalar sağlıklı bir yaşam için özellikle tercih edilen gıdaların arasında olsa da bu gıdaların çok tüketilmesi de zarar görülmesine sebep olabiliyor. B vitamini vücut için büyük önem arz etmektedir.
Nature Medicine'de yayınlanan bir makaleye göre et, balık, kuruyemişler ve besin açısından zenginleştirilmiş ekmekler vitamin ve lif açısından zengin olsa da sağlığa zarar verebileceğini ortaya çıkardı.
Erkekler için önerilen niasinin günlük 16 miligram olduğunu ve hamile olmayan kadınlar için ise günlük önerilen miktar 14 miligramdır. Amerika'da yapılan araştırmaya göre her 4 kişiden 1'inin niasin bulunduğunu belirtti.