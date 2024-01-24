B12 depolarını dolduruyor, kilo verdiriyor! Faydası tanesinden çok!
Kahvaltılarımızın vazgeçilmezlerinden olan peynirler ülkemizde çok farklı çeşitle üretiliyor. Ancak o peynir türlerinden birisi B vitamini depolarını dolduruyor, yüksek proteini ile dikkat çekiyor.
Peynirler kahvaltılarımızın vazgeçilmezleri. Ülkemizde de onlara çeşit peynirle karşılaşmak mümkün. Beslenmemizde bu kadar önemli yeri olan peynir türlerinden birisi neredeyse her derde deva oluyor.
Yüksek protein oranı ve B vitamini kaynağı olmasıyla öne çıkan bu peynir aynı zamanda neredeyse her tarife eklenebiliyor. Hem yağı düşük olması hem de proteini yüksek olması nedeniyle tercih edilen peynir hangisi?
Kahvaltılarda yağlı ve sert peynirler tüketmeye alışmış olsak da yumuşak ve düşük yağlı olan lor peynirini tercih etmek sağlıklı bir yaşamı kolaylaştırıyor.
Her gün düzenli olarak 1 çay bardağı lor peyniri tüketen kişilerde B12 eksikliği sorunu tamamen ortadan kalkıyor. Günlük ihtiyacın neredeyse %50'sini karşılayan lor peyniri sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve kas yapmak da mümkün oluyor.