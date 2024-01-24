B12 depolarını dolduruyor, kilo verdiriyor! Faydası tanesinden çok!

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezlerinden olan peynirler ülkemizde çok farklı çeşitle üretiliyor. Ancak o peynir türlerinden birisi B vitamini depolarını dolduruyor, yüksek proteini ile dikkat çekiyor.

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B12 depolarını dolduruyor, kilo verdiriyor! Faydası tanesinden çok! - Resim: 1

Peynirler kahvaltılarımızın vazgeçilmezleri. Ülkemizde de onlara çeşit peynirle karşılaşmak mümkün. Beslenmemizde bu kadar önemli yeri olan peynir türlerinden birisi neredeyse her derde deva oluyor. 

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B12 depolarını dolduruyor, kilo verdiriyor! Faydası tanesinden çok! - Resim: 2

Yüksek protein oranı ve B vitamini kaynağı olmasıyla öne çıkan bu peynir aynı zamanda neredeyse her tarife eklenebiliyor. Hem yağı düşük olması hem de proteini yüksek olması nedeniyle tercih edilen peynir hangisi? 

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B12 depolarını dolduruyor, kilo verdiriyor! Faydası tanesinden çok! - Resim: 3

Kahvaltılarda yağlı ve sert peynirler tüketmeye alışmış olsak da yumuşak ve düşük yağlı olan lor peynirini tercih etmek sağlıklı bir yaşamı kolaylaştırıyor. 

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B12 depolarını dolduruyor, kilo verdiriyor! Faydası tanesinden çok! - Resim: 4

Her gün düzenli olarak 1 çay bardağı lor peyniri tüketen kişilerde B12 eksikliği sorunu tamamen ortadan kalkıyor. Günlük ihtiyacın neredeyse %50'sini karşılayan lor peyniri sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve kas yapmak da mümkün oluyor.

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