Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan son taklit ve tağşiş listesinde bu kez peynir markaları ön plana çıktı.
Bakanlığın yaptığı denetimlerde, listeye giren tüm markaların peynirlerinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.
Hileli üretim yapan firmaların bulunduğu şehirler arasında Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray yer aldı.
Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerde, taklit ve tağşiş yapan markaları internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Milyonlarca tüketicinin yakından takip ettiği listede bu kez en çok dikkat çeken ürün grubu peynir oldu.
Zonguldak’ta üretim yapan Tiryakibey markası, 8 farklı peynir ürünüyle listeye dahil oldu.
Bakanlık, bu ürünlerin tamamında yağ oranlarının standartların altında olduğunu belirledi.
Dün yayımlanan güncel listede sahte veya eksik içerikle üretim yaptığı tespit edilen diğer peynir markaları da açıklandı.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine giren peynir markaları: