Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan son taklit ve tağşiş listesinde bu kez peynir markaları ön plana çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi! - Resim: 1

 Bakanlığın yaptığı denetimlerde, listeye giren tüm markaların peynirlerinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

1 9
Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi! - Resim: 2

Hileli üretim yapan firmaların bulunduğu şehirler arasında Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray yer aldı.

2 9
Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi! - Resim: 3

Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerde, taklit ve tağşiş yapan markaları internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 

3 9
Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi! - Resim: 4

Milyonlarca tüketicinin yakından takip ettiği listede bu kez en çok dikkat çeken ürün grubu peynir oldu.

4 9
Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi! - Resim: 5

Zonguldak’ta üretim yapan Tiryakibey markası, 8 farklı peynir ürünüyle listeye dahil oldu.

5 9
Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi! - Resim: 6

Bakanlık, bu ürünlerin tamamında yağ oranlarının standartların altında olduğunu belirledi.

6 9
Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi! - Resim: 7

Dün yayımlanan güncel listede sahte veya eksik içerikle üretim yaptığı tespit edilen diğer peynir markaları da açıklandı.

7 9
Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi! - Resim: 8

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine giren peynir markaları:

8 9
Bakanlık duyurdu: Hileli peynir markaları ifşa edildi! - Resim: 9
9 9
peynir bakanlık