Bakanlık ifşa etti! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya: İşte o markalar
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonrası taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen ürünler açıklandı. Listede domuz eti, yasaklı boya ve sakatat tespiti yapılan markalar yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yaptığı denetimlerin ardından, uygunsuz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.
Bakanlık tarafından yapılan son denetimlerde, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen bitkisel ürünler, baharatlar, şarküteri ürünleri, yağ, peynir ve bal gibi pek çok farklı ürün grubu ifşa listesine alındı.
DANA SALAMDA DOMUZ ETİ!
Bakanlık test sonuçlarına göre bazı dana salam ürünlerinde domuz eti tespit edildi. Ayrıca, bazı kıyma ürünlerinde ise içeriğe sakatat karıştırıldığı ortaya çıktı.
Denetimlerde sadece et ürünlerinde değil, baharatlarda da ciddi sorunlar tespit edildi. Özellikle bazı markaların ürünlerinde gıdada kullanımı yasaklanmış boya maddelerine rastlandı.
İşte bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı taklit-tağşiş ürün listesi: