Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi
Ticaret Bakanlığı, denetim çalışmaları kapsamında 8 üründe usulsüzlük tespit etti ve halk sağlığını tehdit eden bu ürünler için piyasadan toplatma kararı aldı.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünlerin kullanıcı sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi.
Ağustos ayında yapılan güncellemeyle birçok marka riskli ürünler listesine eklendi. İşte toplatma kararı verilen ürünler ve nedenleri:
Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş. – Alya Eşofman Takımı (Antrasit): TS EN 14682 standardına aykırı büzme ipi nedeniyle yaralanma riski bulunuyor.
Okuyucular Gıda Kozmetik Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. – Dekoratif Bambu Çubuklu Oda Parfümü (Sandal Ağacı): Dokunsal uyarı bulunmaması nedeniyle sağlık riski taşıyor.
Chakra Mağazacılık A.Ş. – Çubuklu Oda Kokusu: Dokunsal uyarı eksikliği, yaralanma, yanma ve alerjik reaksiyon tehlikesi yaratıyor.
Üniversal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Kimyasal Lavabo Açıcı: Çocuk emniyetli kapatma ve dokunsal uyarı eksikliği nedeniyle risk taşıyor.
C.C. Kozmetik Kimya İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.: Dokunsal tehlike işaretinin ambalaj yerine ikincil ambalajda bulunması, sağlık riski oluşturuyor.
Öncü Kolonya Mustafa Ufuk – Kestane Esintisi Kokulu Sprey: Ambalaj üzerindeki dokunsal tehlike işaretinin eksik olması sağlık açısından risk oluşturuyor.
Ders Okul Kıyafetleri – Kapüşonlu Hırka (Edirne Şükrüpaşa İlkokulu, 7 Yaş Altı): Büzme ipi nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıyor.
Mopfresh Professional Products – Pisuvarlar İçin Koku Giderici Tablet (1000 gr.): Dokunsal uyarı eksikliği nedeniyle toksik ve kanserojen etkiler riski bulunuyor.
Bakanlık, halkı bu ürünleri kullanmamaları ve ürünleri iade etmeleri konusunda uyardı.