Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi

Ticaret Bakanlığı, denetim çalışmaları kapsamında 8 üründe usulsüzlük tespit etti ve halk sağlığını tehdit eden bu ürünler için piyasadan toplatma kararı aldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi - Resim: 1

 Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünlerin kullanıcı sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi.

1 9
Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi - Resim: 2

Ağustos ayında yapılan güncellemeyle birçok marka riskli ürünler listesine eklendi. İşte toplatma kararı verilen ürünler ve nedenleri:

2 9
Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi - Resim: 3

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş. – Alya Eşofman Takımı (Antrasit): TS EN 14682 standardına aykırı büzme ipi nedeniyle yaralanma riski bulunuyor.

3 9
Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi - Resim: 4

Okuyucular Gıda Kozmetik Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. – Dekoratif Bambu Çubuklu Oda Parfümü (Sandal Ağacı): Dokunsal uyarı bulunmaması nedeniyle sağlık riski taşıyor.

4 9
Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi - Resim: 5

Chakra Mağazacılık A.Ş. – Çubuklu Oda Kokusu: Dokunsal uyarı eksikliği, yaralanma, yanma ve alerjik reaksiyon tehlikesi yaratıyor.

5 9
Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi - Resim: 6

Üniversal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Kimyasal Lavabo Açıcı: Çocuk emniyetli kapatma ve dokunsal uyarı eksikliği nedeniyle risk taşıyor.

6 9
Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi - Resim: 7

C.C. Kozmetik Kimya İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.: Dokunsal tehlike işaretinin ambalaj yerine ikincil ambalajda bulunması, sağlık riski oluşturuyor.

7 9
Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi - Resim: 8

Öncü Kolonya Mustafa Ufuk – Kestane Esintisi Kokulu Sprey: Ambalaj üzerindeki dokunsal tehlike işaretinin eksik olması sağlık açısından risk oluşturuyor.
Ders Okul Kıyafetleri – Kapüşonlu Hırka (Edirne Şükrüpaşa İlkokulu, 7 Yaş Altı): Büzme ipi nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıyor.

8 9
Bakanlık uyardı: Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi - Resim: 9

Mopfresh Professional Products – Pisuvarlar İçin Koku Giderici Tablet (1000 gr.): Dokunsal uyarı eksikliği nedeniyle toksik ve kanserojen etkiler riski bulunuyor.
Bakanlık, halkı bu ürünleri kullanmamaları ve ürünleri iade etmeleri konusunda uyardı.

9 9
ticaret bakanı sağlık