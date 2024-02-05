Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak! Limon sosundan sonra sıra ona geldi!
Tarım ve Orman Bakanlığının sos ve benzeri ürünlere dair düzenlemeleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde limon sosuna gelen yasak şimdi yeni bir ürünle devam ediyor. Peki hangi ürüne yasak uygulanacak?
# limon suyu # Nar ekşisi # margarin
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdayla ilgili düzenlemelerine bir yenisini daha ekledi.
İlk olarak nar ekşili ürünlere ve türevlerine market satışı yasaklandı. Ardından geçtiğimiz günlerde limon sosunun da yasaklanacağı duyurulmuştu.
Ürünü pazarlamak için katkı maddeli, tüketiciyi yanıltan görseller ve cümleler içeren etiketlerin yasaklanacağı ifade edilmişti.
Bir yasak daha etiketinde tereyağı ibaresi bulunan ürünler için geliyor.