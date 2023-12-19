Bakın Türk Kahvesi Neler Yapıyor! Zevkle İçtiğimiz Türk Kahvesi Nelere Sebebiyet Veriyor?

Neredeyse günde en az bir kere içtiğimiz Türk kahvesi, bakın neler yapıyor! Zevkle içtiğimiz Türk kahvesinin nelere sebebiyet verdiğini biliyor musunuz? Gelin Türk kahvesinin ne gibi faydalarının olduğuna birlikte bakalım. İşte Türk kahvesinin faydaları…

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Editör: Selime Albayrak
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Bakın Türk Kahvesi Neler Yapıyor! Zevkle İçtiğimiz Türk Kahvesi Nelere Sebebiyet Veriyor? - Resim: 1

Türk kahvesi, ağrı kesicilerin etkisini %40 oranında artırır.

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Bakın Türk Kahvesi Neler Yapıyor! Zevkle İçtiğimiz Türk Kahvesi Nelere Sebebiyet Veriyor? - Resim: 2

Türk kahvesi, göğüs kanseri riskini azaltır ve siroz hastalığı riskini yarı yarıya düşürür.

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Bakın Türk Kahvesi Neler Yapıyor! Zevkle İçtiğimiz Türk Kahvesi Nelere Sebebiyet Veriyor? - Resim: 3

Türk kahvesi, girişkenliği artırır ve nefesi açar.

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Bakın Türk Kahvesi Neler Yapıyor! Zevkle İçtiğimiz Türk Kahvesi Nelere Sebebiyet Veriyor? - Resim: 4

Türk kahvesi, tip 2 diyabetinden ve Parkinson hastalığından korur.

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