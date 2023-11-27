Baş Ağrılarınızın Nedeni Magnezyum Eksikliğinden Kaynaklı Olabilir! Çözümü İse Çok Basit
Baş ağrılarının birçok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları; az su tüketmek, yüksek sesli ortamlarda olmak, uykusuz kalmak ve stres yapmak. Bir diğer sebep ise vücudumuzda bulunan vitamin ve minerallerin eksikliği. Örneğin; kas ve baş ağrılarınızın nedeni magnezyum eksikliğinden kaynaklanabilir.
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Magnezyum; hormon üretimine, kas ve kemi yapısına, sinir sistemine ve enerji dengesine katkı sağlayacak en önemli minerallerden biridir.
Magnezyum eksikliğini geç fark etmek ya da tedaviye başlamamak birçok hastalığı beraberinde getirebilir. Vücuttaki sinir iletimini sağlayan magnezyum, tansiyon kan şekeri ve kolesterol düzeylerini de kontrol eder.
MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
Tatlı yeme isteği
Bacak kaslarında kramplar
Uyku sorunları
Eklem ağrıları
Yorgunluk
Yüksek tansiyon
Kaslarda zayıflık
Depresyon
Kalp atışında bozukluk
Migren
NASIL BAŞA ÇIKILIR?
Magnezyum eksikliğine karşı alınabilecek önlemlerden birisi, magnezyum açısından zengin besinler tüketmektir.
Magnezyum açısından zengin besinler;