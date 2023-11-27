Baş Ağrılarınızın Nedeni Magnezyum Eksikliğinden Kaynaklı Olabilir! Çözümü İse Çok Basit

Baş ağrılarının birçok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları; az su tüketmek, yüksek sesli ortamlarda olmak, uykusuz kalmak ve stres yapmak. Bir diğer sebep ise vücudumuzda bulunan vitamin ve minerallerin eksikliği. Örneğin; kas ve baş ağrılarınızın nedeni magnezyum eksikliğinden kaynaklanabilir.

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Baş Ağrılarınızın Nedeni Magnezyum Eksikliğinden Kaynaklı Olabilir! Çözümü İse Çok Basit - Resim: 1

Magnezyum; hormon üretimine, kas ve kemi yapısına, sinir sistemine ve enerji dengesine katkı sağlayacak en önemli minerallerden biridir. 

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Baş Ağrılarınızın Nedeni Magnezyum Eksikliğinden Kaynaklı Olabilir! Çözümü İse Çok Basit - Resim: 2

Magnezyum eksikliğini geç fark etmek ya da tedaviye başlamamak birçok hastalığı beraberinde getirebilir. Vücuttaki sinir iletimini sağlayan magnezyum, tansiyon kan şekeri ve kolesterol düzeylerini de kontrol eder.

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Baş Ağrılarınızın Nedeni Magnezyum Eksikliğinden Kaynaklı Olabilir! Çözümü İse Çok Basit - Resim: 3

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Tatlı yeme isteği

Bacak kaslarında kramplar

Uyku sorunları

Eklem ağrıları

Yorgunluk

Yüksek tansiyon

Kaslarda zayıflık

Depresyon

Kalp atışında bozukluk

Migren

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Baş Ağrılarınızın Nedeni Magnezyum Eksikliğinden Kaynaklı Olabilir! Çözümü İse Çok Basit - Resim: 4

NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Magnezyum eksikliğine karşı alınabilecek önlemlerden birisi, magnezyum açısından zengin besinler tüketmektir.

Magnezyum açısından zengin besinler; 

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