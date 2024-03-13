Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir! Boyun ağrısı baş ağrısını tetikliyor!
Baş ağrısı ve boyun ağrısı özellikle öğrencilerde ya da günlük hayatında çok fazla masa başı çalışanların karşı karşıya kaldığı bir sorun. Aslında tek başına baş ya da boyun ağrısı bir belirti olmasa da çoğu insan bu konudan rahatsız. Baş ağrınızı tetikleyen şey boynunuzdaki bir rahatsızlık olabilir
Baş ağrısı çok farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Kendi başına bir hastalığa tanı koymak için yeterli olmasa da baş ağrısı çoğu insan için çok büyük bir sorun. Stresli günlerde ya da az su tükettiğiniz günlerde yaşanan baş ağrıları bir kenara düzenli fiziksel bir rahatsızlıktan kaynaklanan baş ağrıları da bazı dönemlerde ortaya çıkabilir.
Baş ağrısı ve boyun ağrısının beraber ilerlemesi bazı zamanlarda insanların beraber yaşadığı bir sorundur. "Başımın ağrısı gözüme vurdu" ya da "Başım çatlıyor, ne ağrı kesici içtiysem fayda etmedi" gibi cümleler hayatınızda büyük yer tutuyorsa boynunuza dikkat etmeniz gerekebilir.
Baş ağrısı kronikleşmeden tekil yaşandığında belli bir olayın sonucu olarak tek başına yaşanabilir. Bu sebepler yeterli su içmemek, yeterli ve besleyici yiyecekler tüketmemek, stres, başınıza darbe almak gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak kronikleşen yani sürekli tekrarlanan baş ağrılarında doktorlardan yardım almak gerekir.
Vücudun herhangi bir bölgesinde yaşanan uzun süreli ağrıda mutlaka doktora görünmek gerekse de bazen sorunumuzla hangi alanın ilgilendiğinden emin olmak da zor olabilir. Örneğin sürekli baş ağrısı yaşayan bir kişi nöroloji bölümüne mi yoksa ortopediye mi gitmesi gerektiğine karar vermekte zorluk çekebilir.