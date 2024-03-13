Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir! Boyun ağrısı baş ağrısını tetikliyor!

Baş ağrısı çok farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Kendi başına bir hastalığa tanı koymak için yeterli olmasa da baş ağrısı çoğu insan için çok büyük bir sorun. Stresli günlerde ya da az su tükettiğiniz günlerde yaşanan baş ağrıları bir kenara düzenli fiziksel bir rahatsızlıktan kaynaklanan baş ağrıları da bazı dönemlerde ortaya çıkabilir.