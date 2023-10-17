Baş Ağrısı Çekenler Dikkat! Baş Ağrısı Başka Bir Hastalığın Habercisi Olabilir
Stres, düzensiz uyku, ekrana çok uzun bakmak ve kafein yoğunluklu içecekler tüketmek baş ağrısına yol açabilir. Günlük yaşantımızda geri plana attığımız baş ağrılarımız aslında başka bir hastalığın habercisi de olabilir. Doktor Ann Nainan ağrıyan yerin nedenini ortaya çıkarabileceğini söylüyor.
Baş ağrısını genelde ertelenen ve üzerinde çok durulmayan bir konudur. Ancak baş ağrısı birçok hastalığın habercisi olabilir. Doktor Ann Nainan da baş ağrısının yerinin ne anlama geldiğini ve onu tedavi etmenin en iyi yolunu açıklıyor.
BAŞIN ARKASINDAKİ AĞRI
Tıpkı alında olduğu gibi başın arka kısmında hissedilen bir şeyin baskı yaptığını veya etrafının sıkıldığını hissediyorsanız bunun nedeni stres ve kaygının yanı sıra uyku sorunları ve kafein de olabilir.
Dr Nainan, boyun gerginliğinin de bu bölgede ağrıya neden olabileceğini söylüyor.
Ancak bazı durumlarda başın arkasındaki ağrı, kan damarı sızıntısı gibi daha kötü bir sorunun işareti olabilir. Dr Nainan, bu ağrıya ateş, ışığa duyarlılık, görme veya denge sorunları eşlik ettiğinde profesyonel bir yardım alınması gerektiğine dikkat çekiyor.
GÖZLERİN ARKASINDAKİ AĞRI
Dr Nainan, ağrı gözlerin arkasından geliyormuş gibi hissediliyorsa sinüzit belirtisi olabileceğini öne sürüyor. Bu ağrı özellikle sonbahar ve kış aylarında çok daha yaygın görülüyor. Sinüsler elmacık kemiklerinin ve alnın hemen arkasında yer alan küçük, hava dolu boşluklardır.
NHS’ye göre sinüzit belirtileri arasında baş ağrısı, burun tıkanıklığı, gözlerde ve alında ağrı ve yüksek ateş yer alıyor. Ancak Dr Nainan, bu baş ağrısına görmede bazı sorunlar, çift görme veya gözünüzü hareket ettirdiğinizde ağrı da eşlik ediyorsa bunun bir göz hastalığının habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.
ALINDA HİSSEDİLEN AĞRI
Dr Nainan’a göre ekrana bakmak veya düşük ışıkta kitap okumak gözleri yorabilir ve alında ağrıya neden olabilir. Ekran molası vererek telefonu veya dizüstü bilgisayarı bir kenara bırakmak iyi gelebilir.
Dr Nainan, “Eğer göz yorgunluğundan kaynaklanan bir baş ağrısıysa, ekrana bakmak durumu daha da kötüleştirebilir ve bazı kişilerin düzenli aralıklarla mola vermesi gerekebilir” diyor.
Dr Nainan, parasetamol veya ibuprofen gibi karanlık bir odada mola vermenin de yardımcı olabileceğini söylüyor.