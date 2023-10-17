Baş Ağrısı Çekenler Dikkat! Baş Ağrısı Başka Bir Hastalığın Habercisi Olabilir

BAŞIN ARKASINDAKİ AĞRI

Tıpkı alında olduğu gibi başın arka kısmında hissedilen bir şeyin baskı yaptığını veya etrafının sıkıldığını hissediyorsanız bunun nedeni stres ve kaygının yanı sıra uyku sorunları ve kafein de olabilir.

Dr Nainan, boyun gerginliğinin de bu bölgede ağrıya neden olabileceğini söylüyor.

Ancak bazı durumlarda başın arkasındaki ağrı, kan damarı sızıntısı gibi daha kötü bir sorunun işareti olabilir. Dr Nainan, bu ağrıya ateş, ışığa duyarlılık, görme veya denge sorunları eşlik ettiğinde profesyonel bir yardım alınması gerektiğine dikkat çekiyor.