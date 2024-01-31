Başa bela öksürükten kurtaran Lokman Hekim tarifi... Bıçak gibi kesiyor, göğsü yumuşatıyor! Üstelik çok kolay!
Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar başımıza üşüşmeye başladı. Öksürük, hapşırık gibi belirtililerle ortaya çıkan rahatsızlıklar için bitkisel çözüm arayan vatandaşlar internette cevap bulmaya çalışıyor. İşte öksürüğü hemen kesen Lokman Hekim tarifi…
Son Güncelleme:
Lokman Hekim hem efsanelere konu olan hem de şifa dağıtan tarifleri ile dünya genelinde nam salmış bir kişidir. Soğuk kış günlerini iyice bastırdığı günlerde Lokman Hekim tarifleri de gündeme oturdu.
Alternatif tıpta bitkisel tarifleri nedeniyle sık sık adından söz ettiren Lokman Hekim tere tohumunun o etkisine dikkat çektiği tarifiyle gündeme geldi.
Öksürüğü anında kesen ve göğsü yumuşatan bu tarif bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Doğal bir antiseptik olarak karşımıza çıkan bal mikropları temizliyor.
Tere tohumu içerisindeki A ve C vitaminleri sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Bugünlerde bitkisel bir koruma arayanlar bu tarife sarılıyor.