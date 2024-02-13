Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir! Gluten atakları migreni tetikleyebilir
Migren rahatsızlığı ani ataklarla ortaya çıkıp uzun süre boyunca sürdüğü için bazı durumlarda verimliliğini düşürmekten tutun da iletişimizin bozulmasına kadar pek çok soruna yol açabilir. Uzmanlara göre Gluten hassasiyeti bazı durumlarda migrene sebep olabiliyor.
Migren günümüzde pek çok insanın yaşadığı bir rahatsızlık. İnternette en çok aranan sorulardan birisi "Migren nasıl geçer" olurken migreni tetikleyen sebepler her zaman sandığımız gibi ışık ya da gürültü olmayabiliyor.
Gluten hassasiyeti olduğunu bilmeyenler bazen glutenli ürünler tüketerek migreni tetikleyebiliyor. Gluten migrenin yanı sıra ödem, kronik yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor.
Aslında gluten ve migrenin ilişkini ortaya çıkaran çok sayıda bilimsel çalışma bulunuyor. Gluten hassasiyetinin, bağışıklık sistemiyle ilgili otoimmün hastalıklardan biri olduğunu, migrenin de bu hastalıklara eşlik eden bir durum olarak ortaya çıkabildiği biliniyor.
Ancak migrenin sebebinin mutlaka anlaşılması gerekiyor. Migren yalnızca glutenden değil aynı zamanda bazı epilepsi türleri, damar hastalıkları da migren gibi belirtilerle seyredebiliyor.