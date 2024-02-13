Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir! Gluten atakları migreni tetikleyebilir

Aslında gluten ve migrenin ilişkini ortaya çıkaran çok sayıda bilimsel çalışma bulunuyor. Gluten hassasiyetinin, bağışıklık sistemiyle ilgili otoimmün hastalıklardan biri olduğunu, migrenin de bu hastalıklara eşlik eden bir durum olarak ortaya çıkabildiği biliniyor.