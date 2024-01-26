Beyni yapay zeka gibi çalıştırıyor! QI seviyesini artırıyor

BEYNİ GELİŞTİREN BESİNLER

Balık

Özellikle somon, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için önemlidir.

Kırmızı ve Turuncu Renkli Sebzeler

Havuç, tatlı patates gibi kırmızı ve turuncu renkli sebzeler, beta-karoten ve A vitamini içerir ve beyin sağlığını destekleyebilir.