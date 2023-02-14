Bilim insanları açıkladı: O saatler kilo vermede daha etkili

"KİLOLU KİŞİLER İÇİN ÖNEMLİ BULGU OLABİLİR"

İsveç Karolinska Enstitüsü'nden Prof. Dr. Juleen Zierath, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elde ettiğimiz sonuçlar, metabolizmayı hızlandırma ve yağ yakma konularında, sabah yapılan egzersizin akşam yapılan egzersize oranla daha etkili olabileceğini gösteriyor. Eğer bu doğru ise, bu durum kilolu kişiler için önemli bir bulgu olabilir" ifadelerini kullandı.