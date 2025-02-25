Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor!

Bilim insanları, Omega-3 alımının tek başına değil, haftada en az 3 kez 30 dakikalık egzersiz ve D vitamini takviyesi ile birlikte çok daha etkili olduğunu vurguladı. Araştırmada, bu yaşam tarzını benimseyen bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı kaldığı tespit edildi.