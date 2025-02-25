Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor!

Bilim insanlarından çarpıcı keşif! Harvard ve Zürih Üniversitelerinin yürüttüğü araştırmaya göre, düzenli Omega-3 vitamini kullanımı biyolojik yaşlanmayı yavaşlatıyor. Günde sadece 1 gram Omega-3 takviyesi alan bireylerin daha genç kaldığı tespit edildi. İşte araştırmanın detayları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor! - Resim: 1

Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da yer aldığı uluslararası bilim ekibi, düzenli Omega-3 vitamini kullanımının yaşlanma sürecini yavaşlattığını ortaya koydu. 

1 7
Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor! - Resim: 2

3 yıl süren araştırmada, 777 yaşlı bireyin klinik verileri incelendi ve çarpıcı sonuçlar elde edildi.

2 7
Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor! - Resim: 3

The Guardian'ın haberine göre, araştırma kapsamında her gün 1 gram Omega-3 vitamini takviyesi alan bireylerin biyolojik yaşlanma sürecinde belirgin bir yavaşlama gözlemlendi. Uzmanlar, düzenli olarak Omega-3 kullanan kişilerin 4 aya kadar daha yavaş yaşlandığını belirtti.

3 7
Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor! - Resim: 4

Bilim insanları, Omega-3 alımının tek başına değil, haftada en az 3 kez 30 dakikalık egzersiz ve D vitamini takviyesi ile birlikte çok daha etkili olduğunu vurguladı. Araştırmada, bu yaşam tarzını benimseyen bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı kaldığı tespit edildi.

4 7
Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor! - Resim: 5

FAYDALARI NELER?

Araştırmacılar, Omega-3 içeren bir beslenme düzeninin sadece yaşlanmayı geciktirmekle kalmadığını, aynı zamanda iltihaplanmayı azalttığını, eklem sağlığını desteklediğini, kalp hastalıkları ve kanser riskini düşürdüğünü ve bunama riskini azalttığını ifade etti.

5 7
Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor! - Resim: 6

İngiltere'deki King's College London'da geriatrik tıp araştırma görevlisi olan Mary Ni Lochlainn, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bu basit ve oldukça düşük maliyetli müdahalelerin faydalı ve yaşlandıkça yetişkinler için uğraşmaya değer olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor."

6 7
Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor! - Resim: 7

Omega-3’ün yaşlanma üzerindeki etkilerini ortaya koyan bu önemli çalışma, prestijli bilimsel yayınlardan biri olan Nature Aging dergisinde yayımlandı.

7 7
omega-3