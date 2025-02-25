Bilim insanları açıkladı: Omega-3 yaşlanmayı yavaşlatıyor!
Bilim insanlarından çarpıcı keşif! Harvard ve Zürih Üniversitelerinin yürüttüğü araştırmaya göre, düzenli Omega-3 vitamini kullanımı biyolojik yaşlanmayı yavaşlatıyor. Günde sadece 1 gram Omega-3 takviyesi alan bireylerin daha genç kaldığı tespit edildi. İşte araştırmanın detayları...
Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da yer aldığı uluslararası bilim ekibi, düzenli Omega-3 vitamini kullanımının yaşlanma sürecini yavaşlattığını ortaya koydu.
3 yıl süren araştırmada, 777 yaşlı bireyin klinik verileri incelendi ve çarpıcı sonuçlar elde edildi.
The Guardian'ın haberine göre, araştırma kapsamında her gün 1 gram Omega-3 vitamini takviyesi alan bireylerin biyolojik yaşlanma sürecinde belirgin bir yavaşlama gözlemlendi. Uzmanlar, düzenli olarak Omega-3 kullanan kişilerin 4 aya kadar daha yavaş yaşlandığını belirtti.
Bilim insanları, Omega-3 alımının tek başına değil, haftada en az 3 kez 30 dakikalık egzersiz ve D vitamini takviyesi ile birlikte çok daha etkili olduğunu vurguladı. Araştırmada, bu yaşam tarzını benimseyen bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı kaldığı tespit edildi.
FAYDALARI NELER?
Araştırmacılar, Omega-3 içeren bir beslenme düzeninin sadece yaşlanmayı geciktirmekle kalmadığını, aynı zamanda iltihaplanmayı azalttığını, eklem sağlığını desteklediğini, kalp hastalıkları ve kanser riskini düşürdüğünü ve bunama riskini azalttığını ifade etti.
İngiltere'deki King's College London'da geriatrik tıp araştırma görevlisi olan Mary Ni Lochlainn, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bu basit ve oldukça düşük maliyetli müdahalelerin faydalı ve yaşlandıkça yetişkinler için uğraşmaya değer olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor."
Omega-3’ün yaşlanma üzerindeki etkilerini ortaya koyan bu önemli çalışma, prestijli bilimsel yayınlardan biri olan Nature Aging dergisinde yayımlandı.