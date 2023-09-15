Binlerce yıllık mucize! İbn-i Sina'nın önerdiği 3 şifa baharatı!

Mevsim geçişlerinde bir kaşık tüketmek faydalı olabilir. Selenyum ve potasyum açısından zengin olan hardal, ayrıca ağrı kesici özelliklere sahiptir ve romatizma gibi rahatsızlıklara iyi gelebilir. Ayrıca A vitamini içeriği göz sağlığını korumanın yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirebilir.