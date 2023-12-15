Bir Kaşığı Kalsiyum Ambarı! Kemikleri 2X Zırha Çeviriyor

Kalsiyum en çok süt ve süt ürünlerinde bulunur. Ancak kalsiyumun vücutta kalma süresini artırmak için en etkilisi fıstık olduğu kanıtlandı. Kırılmalar ve incinmeler sırasında kemiğin hızla yenilenmesini destekler.