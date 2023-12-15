Bir Kaşığı Kalsiyum Ambarı! Kemikleri 2X Zırha Çeviriyor
Kemiklerin güçlenmesi için vücudun kalsiyuma ihtiyacı var. Kalsiyum bakımından zengin olan besinlerin başında ise fıstık gelir. Sütten daha güçlü olan bu besin hakkında merak edilenleri yazdık.
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Vücudun kemik yapısı tüm sağlık sistemini etkiler. Kemikleri güçlendirmek için ise kalsiyum maddesine yüksek oranda ihtiyaç var.
Bir Kaşığı Kalsiyum Ambarı! Kemikleri 2X Zırha Çeviriyor
Kalsiyum en çok süt ve süt ürünlerinde bulunur. Ancak kalsiyumun vücutta kalma süresini artırmak için en etkilisi fıstık olduğu kanıtlandı. Kırılmalar ve incinmeler sırasında kemiğin hızla yenilenmesini destekler.
İçerisinde B6 vitamini ve potasyum barındıran fıstık ezmesi, bir yandan vücudun direncini artırırken, bir yandan da bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
Ayrıca fıstık ezmesi içerisinde yüksek miktarda doymamış yağ bulunur. Doymamış yağlar kalp sağlığı açısından önemlidir.