Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!

C VİTAMİNİ ZENGİN BESİNLER:

Portakal, mandalina, greyfurt, çilek, kivi gibi meyveler bol miktarda C vitamini içeriyor. C vitamininin kış hastalıklarına karşı koruyuculuğu bilimsel kaynaklarda yer alıyor. Uzmanlar, kış aylarında özellikle kamkat gibi faydası kanıtlanmış besinlerin tüketilmesini öneriyor. Günde 7 tane kamkat meyvesi yenildiğinde günlük ihtiyaç duyulan C vitamini ihtiyacının tamamını karşılamış oluyor.