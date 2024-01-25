Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!

PIRASA:

Bol miktarda antioksidan içeren pırasa, kış aylarında en sık tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Pırasa, kahvaltıda yumurtayla birlikte zeytinyağında pişirilerek tüketildiğinde hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de vücuttaki enfeksiyonu bitiriyor.