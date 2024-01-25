Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
Gribal enfeksiyon vakaları artmaya devam ederken internette gripten korunma yolları araştırılıyor. Tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya devam etse de doğal yöntemlerle korunmak mümkün olabilir. Bağışıklığı güçlendiren, enfeksiyonu bitiren bazı besinler birlikte adeta doğal antibiyotik oluyor.
C VİTAMİNİ ZENGİN BESİNLER:
Portakal, mandalina, greyfurt, çilek, kivi gibi meyveler bol miktarda C vitamini içeriyor. C vitamininin kış hastalıklarına karşı koruyuculuğu bilimsel kaynaklarda yer alıyor. Uzmanlar, kış aylarında özellikle kamkat gibi faydası kanıtlanmış besinlerin tüketilmesini öneriyor. Günde 7 tane kamkat meyvesi yenildiğinde günlük ihtiyaç duyulan C vitamini ihtiyacının tamamını karşılamış oluyor.
PIRASA:
Bol miktarda antioksidan içeren pırasa, kış aylarında en sık tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Pırasa, kahvaltıda yumurtayla birlikte zeytinyağında pişirilerek tüketildiğinde hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de vücuttaki enfeksiyonu bitiriyor.
SARIMSAK:
Antiviral ve antibakteriyel özelliği sayesinde kış hastalıklarına karşı bağışıklığı güçlendiren sarımsak, en şifalı etkisini çiğ veya közlenmiş olarak tüketildiğinde gösteriyor.
TAZE NANE:
Boğaz ağrısını hafifleten taze nane, çaylarda veya yemeklerde tüketilebilir. Taze nane, bağışıklığı güçlendiriyor aynı zamanda ağız içi yaraları iyileştiriyor.