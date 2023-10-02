Boynunuzu Daha Genç Göstermenin Yöntemi
Genç görünmek ve güzel bir vücuda sahip olmak herkes ister. Peki bunun için ne yapıyoruz? Boynunuzu daha genç göstermenin yöntemlerini evde uygulayabilirsiniz. Boynunuzu daha genç göstermenin yöntemlerini sizin için araştırdık.
1.Aşırı Parfüm Kullanmayın
Parfümler, cildinizi kurutan ve daha az elastik hale getiren alkol ve farklı aroma maddeleri içerir. Eğer gün içerisinde parfümünüzü tazelemeye alışkınsanız sadece bileklerinize sürmeniz daha doğru olacaktır.
2. Ağır Takılar Takmayın
Ağır kolyeler ve kolye uçları boynun hassas cildini gerer. Bunları yalnızca özel günlerde giymek daha iyidir. Aynı sebepten dolayı, dar yakalı, sentetik balıkçı yaka kazaklar giymeyi reddetmek daha iyidir.
3. Duruşunuza Dikkat Edin
Öncelikle kötü bir duruş baş ağrısı ve boyun ağrısının nedeni olabilir. İkincisi, sürekli bükülme nedeniyle kırışıklıklar ortaya çıkabilir ve bunlardan kurtulmak kolay değildir.
Güzel cildin ve iyi duruşun bir düşmanı daha var: cep telefonu. Birçok kişi bir şey okurken veya izlerken göz hizasından aşağıda tutar ve bu da kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur.
4. Cildinizi Düzenli Olarak Nemlendirin
İlk bakışta çok açık gibi görünse de birçok kadın tıpkı yüz gibi boynun da düzenli olarak nemlendirilmesi gerektiğini unutuyor. Özel bir losyona ihtiyacınız yok çünkü normal yüz kreminiz de boynunuza iyi gelecektir. Boynunuza nasıl uyguladığınıza dikkat etmelisiniz çünkü parmaklarınızı yavaşça yukarı doğru hareket ettirmeniz önemlidir.
Yüzümüze yapmaya alışık olduğumuz bazı güzellik işlemlerini boyunlarımız için de eklemekte fayda var. Örneğin boynunuzdaki cildin de tıpkı yüzünüz gibi nazik bir peelinge ihtiyacı vardır. Hassas ilaçları kullanmak daha iyidir. Örneğin uygun bir peeling yapmak için yoğurt ve yulaf gevreğini karıştırabilirsiniz. Boyundaki hassas cilde zarar vermeden ölü cilt hücrelerinin atılmasına yardımcı olacaktır.