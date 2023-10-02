Boynunuzu Daha Genç Göstermenin Yöntemi

4. Cildinizi Düzenli Olarak Nemlendirin

İlk bakışta çok açık gibi görünse de birçok kadın tıpkı yüz gibi boynun da düzenli olarak nemlendirilmesi gerektiğini unutuyor. Özel bir losyona ihtiyacınız yok çünkü normal yüz kreminiz de boynunuza iyi gelecektir. Boynunuza nasıl uyguladığınıza dikkat etmelisiniz çünkü parmaklarınızı yavaşça yukarı doğru hareket ettirmeniz önemlidir.

Yüzümüze yapmaya alışık olduğumuz bazı güzellik işlemlerini boyunlarımız için de eklemekte fayda var. Örneğin boynunuzdaki cildin de tıpkı yüzünüz gibi nazik bir peelinge ihtiyacı vardır. Hassas ilaçları kullanmak daha iyidir. Örneğin uygun bir peeling yapmak için yoğurt ve yulaf gevreğini karıştırabilirsiniz. Boyundaki hassas cilde zarar vermeden ölü cilt hücrelerinin atılmasına yardımcı olacaktır.