Bu 11 ilacı kullanıyorsanız dikkat: Milyonlarca sahte kutu ele geçirildi
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye sokulan milyonlarca sahte ilaç için vatandaşları uyardı. Aralarında kanser ve kısırlık tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu 11 sahte ürün belirlendi.
OPERASYONDA MİLYONLARCA SAHTE İLAÇ YAKALANDI
Geçtiğimiz yıl Jandarma ekiplerinin ihbar üzerine başlattığı soruşturma, Ümraniye’de milyonlarca kutu sahte kanser ilacının ele geçirilmesiyle sonuçlandı.
SAVCILIK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Tamamlanan savcılık soruşturmasının ardından hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan 9 şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
5 MİLYON KUTUYU AŞAN SAHTE İLAÇ
Operasyonda 5 milyon kutuyu aşan sahte ilaç yakalanırken, Türkiye’de internet ve eczaneler üzerinden satışa sunulan sahte ilaçların listesi de gün yüzüne çıktı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI
Murat Ağırel’in haberine göre, savcılık soruşturmasının yanı sıra konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. Söz konusu sahte ilaçların Türkiye’de hangi şehirlerde dolaşıma sokulduğunun tespiti için inceleme talimatı verildi.
SAHTE İLAÇ LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre Türkiye’de satışa çıkarılan sahte ilaçlar şöyle:
DOSTINEX
Sütü baskılama tedavisi – 6000 kutu
VENOFER – Hemodiyaliz hastaları – 1000 kutu
PREGNYL – Kısırlık tedavisi – 10.000 kutu
CELLCEPT – Böbrek, karaciğer, kalp nakli sonrası kullanım – 2 milyon adet
RIVOTRIL – Anksiyete giderici – 60.000 adet
FEMARA – Meme kanseri tedavisi – 100.000 adet
VENETOCLAX – Kronik lenfositik lösemi – 40.000 adet
XALKORI – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar
PHESGO, XGEVA VE BLINCYTO
PHESGO – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar
XGEVA – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar
BLINCYTO – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar