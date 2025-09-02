Bu 11 ilacı kullanıyorsanız dikkat: Milyonlarca sahte kutu ele geçirildi

SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI



Murat Ağırel’in haberine göre, savcılık soruşturmasının yanı sıra konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. Söz konusu sahte ilaçların Türkiye’de hangi şehirlerde dolaşıma sokulduğunun tespiti için inceleme talimatı verildi.