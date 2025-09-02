Bu 11 ilacı kullanıyorsanız dikkat: Milyonlarca sahte kutu ele geçirildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye sokulan milyonlarca sahte ilaç için vatandaşları uyardı. Aralarında kanser ve kısırlık tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu 11 sahte ürün belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
OPERASYONDA MİLYONLARCA SAHTE İLAÇ YAKALANDI

Geçtiğimiz yıl Jandarma ekiplerinin ihbar üzerine başlattığı soruşturma, Ümraniye’de milyonlarca kutu sahte kanser ilacının ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Tamamlanan savcılık soruşturmasının ardından hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan 9 şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5 MİLYON KUTUYU AŞAN SAHTE İLAÇ

Operasyonda 5 milyon kutuyu aşan sahte ilaç yakalanırken, Türkiye’de internet ve eczaneler üzerinden satışa sunulan sahte ilaçların listesi de gün yüzüne çıktı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Murat Ağırel’in haberine göre, savcılık soruşturmasının yanı sıra konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. Söz konusu sahte ilaçların Türkiye’de hangi şehirlerde dolaşıma sokulduğunun tespiti için inceleme talimatı verildi.

SAHTE İLAÇ LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Türkiye’de satışa çıkarılan sahte ilaçlar şöyle:

DOSTINEX

Sütü baskılama tedavisi – 6000 kutu

VENOFER – Hemodiyaliz hastaları – 1000 kutu

PREGNYL – Kısırlık tedavisi – 10.000 kutu

CELLCEPT – Böbrek, karaciğer, kalp nakli sonrası kullanım – 2 milyon adet

RIVOTRIL – Anksiyete giderici – 60.000 adet

FEMARA – Meme kanseri tedavisi – 100.000 adet

VENETOCLAX – Kronik lenfositik lösemi – 40.000 adet

XALKORI – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

 PHESGO, XGEVA VE BLINCYTO

PHESGO – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

XGEVA – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

BLINCYTO – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

