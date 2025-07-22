Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı

‘NATAMİSİN’ MADDESİNE RASTLANDI



7 peynir markasında tespit edilen madde Natamisin oldu. Gıda ürünlerinde belirli sınırlar dışında kullanımı yasak olan bu maddenin, peynirlerde bulunması “güvensiz ürün” sınıfına alınmalarına neden oldu.