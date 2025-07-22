Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde 7 peynir markası yer aldı. Bu markalarda tespit edilen madde görenleri şaşırttı.
BAKANLIĞIN GÜNDEM OLAN LİSTESİ
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi yeniden gündemde. Vatandaşlar özellikle peynir ürünlerinde yer alan markaları merak ediyor.
7 PEYNİR MARKASI LİSTEDE
Söz konusu listede tam 7 farklı peynir markası bulunuyor. Bu ürünlerin tamamında aynı maddeye rastlandı. Bakanlığın verilerine göre bu markalar sağlığı tehdit edebilecek şekilde sınıflandırıldı.
‘NATAMİSİN’ MADDESİNE RASTLANDI
7 peynir markasında tespit edilen madde Natamisin oldu. Gıda ürünlerinde belirli sınırlar dışında kullanımı yasak olan bu maddenin, peynirlerde bulunması “güvensiz ürün” sınıfına alınmalarına neden oldu.
‘SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR’ LİSTESİNE GİRDİLER
Listede yer alan 7 peynir markası, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” başlığı altındaki kalemler arasında yayımlandı. Denetimler sonrası bu ürünler kamuoyuna açıklanarak teşhir edildi.