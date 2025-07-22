Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde 7 peynir markası yer aldı. Bu markalarda tespit edilen madde görenleri şaşırttı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 1

BAKANLIĞIN GÜNDEM OLAN LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi yeniden gündemde. Vatandaşlar özellikle peynir ürünlerinde yer alan markaları merak ediyor.

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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 2

7 PEYNİR MARKASI LİSTEDE

Söz konusu listede tam 7 farklı peynir markası bulunuyor. Bu ürünlerin tamamında aynı maddeye rastlandı. Bakanlığın verilerine göre bu markalar sağlığı tehdit edebilecek şekilde sınıflandırıldı.

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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 3

‘NATAMİSİN’ MADDESİNE RASTLANDI

7 peynir markasında tespit edilen madde Natamisin oldu. Gıda ürünlerinde belirli sınırlar dışında kullanımı yasak olan bu maddenin, peynirlerde bulunması “güvensiz ürün” sınıfına alınmalarına neden oldu.

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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 4

‘SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR’ LİSTESİNE GİRDİLER

Listede yer alan 7 peynir markası, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” başlığı altındaki kalemler arasında yayımlandı. Denetimler sonrası bu ürünler kamuoyuna açıklanarak teşhir edildi.

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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 5
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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 6
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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 7
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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 8
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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 9
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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 10
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Bu 7 peynir markası sağlığınızı tehdit ediyor! Bakanlık listesindeki detaylar şaşırttı - Resim: 11
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tarım bakanlığı peynir