Bu Besinler Balgamı Söküyor! Bu Besinleri Tüketirseniz Öksürük ve Balgam Derdi Ortadan Kalkıyor

ZENCEFİL

Zencefil, vücutta bulunan ya da tehlike arz eden toksinlere karşı birebir çözümdür. Zencefili hem çay hem de toz şeklinde tüketebilirsiniz. Suyun içinde bir tutamı bekletilerek tüketilmesi, akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlıyor.