Bu Besinler Balgamı Söküyor! Bu Besinleri Tüketirseniz Öksürük ve Balgam Derdi Ortadan Kalkıyor

Akciğerlerimiz, vücudumuzun demirbaşları arasındadır. O yüzden akciğer sağlığımıza önem göstermeli ve toksinlerden arındırmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte, akciğerlerinizi toksinlerden arındıracak ve temizleyecek o mucizevi besinler...

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Bu Besinler Balgamı Söküyor! Bu Besinleri Tüketirseniz Öksürük ve Balgam Derdi Ortadan Kalkıyor - Resim: 1

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ 

Üzüm çekirdeği, vücudun oluşturduğu serbest radikallere karşı savaşarak akciğerleri koruyor. Üzüm çekirdeği, antioksidan bakımından oldukça zengindir ve vücudu akciğer kanserine korumaktadır. 

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Bu Besinler Balgamı Söküyor! Bu Besinleri Tüketirseniz Öksürük ve Balgam Derdi Ortadan Kalkıyor - Resim: 2

SARIMSAK

Sarımsak, solunum sistemi için önemli bir besindir. Sarımsağın içinde bulunan vitamin ve mineraller, kanser riskini aza indirmektedir. Ayrıca çiğ sarımsak akciğeri doğal bir antibiyotik görevi göstererek toksinlerden arındırıyor.

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Bu Besinler Balgamı Söküyor! Bu Besinleri Tüketirseniz Öksürük ve Balgam Derdi Ortadan Kalkıyor - Resim: 3

ZENCEFİL

Zencefil, vücutta bulunan ya da tehlike arz eden toksinlere karşı birebir çözümdür. Zencefili hem çay hem de toz şeklinde tüketebilirsiniz. Suyun içinde bir tutamı bekletilerek tüketilmesi, akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlıyor.

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Bu Besinler Balgamı Söküyor! Bu Besinleri Tüketirseniz Öksürük ve Balgam Derdi Ortadan Kalkıyor - Resim: 4

KEREVİZ

Kereviz, kanserojen maddelere savaş açar. Akciğerlerde oluşacak her türlü hastalık için koruyucu etki gösteriyor. Mevsiminde haftada iki kez tüketildiğinde sigaranın vücutta oluşturduğu toksinleri komple vücuttan atıyor.

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