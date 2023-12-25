Bu Besinler Balgamı Söküyor! Bu Besinleri Tüketirseniz Öksürük ve Balgam Derdi Ortadan Kalkıyor
Akciğerlerimiz, vücudumuzun demirbaşları arasındadır. O yüzden akciğer sağlığımıza önem göstermeli ve toksinlerden arındırmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte, akciğerlerinizi toksinlerden arındıracak ve temizleyecek o mucizevi besinler...
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
Üzüm çekirdeği, vücudun oluşturduğu serbest radikallere karşı savaşarak akciğerleri koruyor. Üzüm çekirdeği, antioksidan bakımından oldukça zengindir ve vücudu akciğer kanserine korumaktadır.
SARIMSAK
Sarımsak, solunum sistemi için önemli bir besindir. Sarımsağın içinde bulunan vitamin ve mineraller, kanser riskini aza indirmektedir. Ayrıca çiğ sarımsak akciğeri doğal bir antibiyotik görevi göstererek toksinlerden arındırıyor.
ZENCEFİL
Zencefil, vücutta bulunan ya da tehlike arz eden toksinlere karşı birebir çözümdür. Zencefili hem çay hem de toz şeklinde tüketebilirsiniz. Suyun içinde bir tutamı bekletilerek tüketilmesi, akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlıyor.
KEREVİZ
Kereviz, kanserojen maddelere savaş açar. Akciğerlerde oluşacak her türlü hastalık için koruyucu etki gösteriyor. Mevsiminde haftada iki kez tüketildiğinde sigaranın vücutta oluşturduğu toksinleri komple vücuttan atıyor.