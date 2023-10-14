Bu Çayı İçen Zımba Gibi Oluyor! Kandaki Demir Deposunu Dolduran Efsane Çay Tarifi!

Zencefil çayı, dilerseniz kuru halini dilerseniz de taze halini sıcak suda demleyerek tüketebileceğiniz bir çay. Diğer çaylardan biraz daha farklılık gösteren, acımsı ve hafif baharat yoğunluğu olan zencefil çayının faydaları oldukça çok.