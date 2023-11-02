Bu Davranışlar Çocuklarınızda Psikolojik Sorunlara Neden Olabilir! Eskiden Uygulanan Ama Şimdilerde Tavsiye Edilmeyen Davranışlar

2. Bir Çocuğu Başkalarının Önünde Azarlamak Eğitimsel Etkiyi Düşürür

İyi görgü normları, çatışmaların tek başına çözülmesi gerektiğini söylüyor. Çocuğunuzu disipline etmeye çalışmak onu cezalandırmakla aynı şey değildir ve bu nedenle ebeveynlerin bu tür diyaloglara karşı dikkatli bir yaklaşıma sahip olmaları gerekir.

Eğitim süreci bir partnerle yaşanan sorunlardan daha az samimi değildir. Bir karı kocanın toplum içinde azarlanmaktan hoşlanmaları pek olası değildir. Çocuklar da bu gibi durumlarda kendilerini aşağılanmış hissedebilirler.