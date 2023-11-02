Bu Davranışlar Çocuklarınızda Psikolojik Sorunlara Neden Olabilir! Eskiden Uygulanan Ama Şimdilerde Tavsiye Edilmeyen Davranışlar
Bazı yetiştirme yöntemleri toplumda çok sağlam bir yer edinir ve nesilden nesile aktarılır ve herkes bu şekilde yetiştirildiğinden beri alışkanlıkla kullanılır. Ancak geriye dönüp baktığında modern insan bazı yetiştirme yöntemlerinin aslında yeniden düşünülmesi gerektiğini fark etmeye başlar.
1. Çocuğu Korkutmak İlerde Psikolojik Sorunlara Neden Olabilir
Korku genellikle ebeveynlerin çocuklarından istenen davranışı elde etmelerine yardımcı olur, ancak bu aslında duygusal istismardır. Çünkü annelerinin Öcü tarafından çalınmasını ya da gidip bir daha geri dönmemesini beklemek bir çocuğun ruhunda iz bırakabilir ve onları içine kapanık ve korkulu hale getirebilir. Bir çocuğun psikolojik sağlığına özen göstermek, ebeveynlerin bir anlık onların düzgün davranmasını sağlama arzusundan daha önemli olmalıdır.
2. Bir Çocuğu Başkalarının Önünde Azarlamak Eğitimsel Etkiyi Düşürür
İyi görgü normları, çatışmaların tek başına çözülmesi gerektiğini söylüyor. Çocuğunuzu disipline etmeye çalışmak onu cezalandırmakla aynı şey değildir ve bu nedenle ebeveynlerin bu tür diyaloglara karşı dikkatli bir yaklaşıma sahip olmaları gerekir.
Eğitim süreci bir partnerle yaşanan sorunlardan daha az samimi değildir. Bir karı kocanın toplum içinde azarlanmaktan hoşlanmaları pek olası değildir. Çocuklar da bu gibi durumlarda kendilerini aşağılanmış hissedebilirler.
3. Çocuklara Hayır Diyememek ve Onları Şımartmak İyi Değildir
Sevimli bir çocuğa bir şey istediğinde hayır demek zordur. Ancak böyle anlarda bunun mevcut ilişkinizi ve onların geleceğini de mahvedebileceğini hatırlamakta fayda var. Çünkü zamanla çocuk gerçekten histerik ve talepkar hale gelecektir ve onun isteklerini yerine getirmek artık sizin iyi niyetinizin bir eylemi değil, göreviniz olacaktır.
4. Çocuğa Bağırmak Fikirlerinin Gelişmesine Engel Olabilir
Bir çocuk kötü davranmaya başladığında, özellikle de ihmalkar bir ebeveyn olarak size yargıyla bakacak diğer insanların önünde, duygu patlamasını durdurmak zordur. Ancak bir yetişkinin çığlıkları o anda durumu daha da kötüleştiriyor. Çocuğa küçük yaşlardan itibaren sabır ve anlayış göstermek, onun daha sabırlı bir insan haline gelmesi, ebeveynleri ile daha kolay ortak dil bulması ve daha açık fikirli olması için çok daha iyidir.