Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın! Kalbi yaşlandırıyor!

Tıp dünyası geliştikçe her gün ilaçlara karşı yeni bir bilgi öğreniyoruz. Bu bilgiler bazen hepimizi şok edebiliyor. Örneğin parasetamolün önceki yıllarda tansiyon hastaları için güvenli bir madde olduğu varsayılsa da artık bunun yanlış olduğu kanıtlandı.