Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın! Kalbi yaşlandırıyor!

Ağrı kesiciler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ağrı kesicilerden uzak bir yaşan düşünmek neredeyse mümkün değil. Ancak ağrı kesiciler her zaman şifa olmayabiliyor.

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Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın! Kalbi yaşlandırıyor! - Resim: 1

İlaç dünyası çoğu zaman kendimizi bazı rahatsızlıklardan korumak için bazen de tedavi etmek için tercih ettiğimiz bir yol olsa da ağrı kesicilerin düzensiz kullanımı sağlık açısından çok önemli sorunlara yol açabiliyor.

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Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın! Kalbi yaşlandırıyor! - Resim: 2

Çoğu insan ağrı kesicilerin zararlarından haberdar olmadığı için kendi istediği gibi içebiliyor. Ancak bazı durumlarda ağrı kesiciler şifa getirmeyebiliyor.

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Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın! Kalbi yaşlandırıyor! - Resim: 3

Tıp dünyası geliştikçe her gün ilaçlara karşı yeni bir bilgi öğreniyoruz. Bu bilgiler bazen hepimizi şok edebiliyor. Örneğin parasetamolün önceki yıllarda tansiyon hastaları için güvenli bir madde olduğu varsayılsa da artık bunun yanlış olduğu kanıtlandı.

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Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın! Kalbi yaşlandırıyor! - Resim: 4

2022 yılında yapılan bir araştırmada uzun bir süre boyunca parasetamol kullanan hastalarda bu durumun kalp krizi ve felç riskini arttırabildiği ortaya çıktı.

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