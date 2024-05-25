Bu iki gıdayı birlikte tüketmek çok zararlıymış! Yıllardır yanlış biliniyormuş...

"Bu sebeple, et, balık, tavuk ile süt, süt ürünleri ve yumurtayı ayrı tüketmeniz gereklidir. Soğan ile sarımsağı birlikte tüketmekten de kaçınılması öneriliyor. Bu ikilinin fazla tüketilmesi, ciltte lekelere, baş dönmesine ve midede hazımsızlığa yol açabiliyor."