Bu iki gıdayı birlikte tüketmek çok zararlıymış! Yıllardır yanlış biliniyormuş...
Bu ikili kahvalatı sofralarının vazgeçilmezi. Ancak yıllardır yanlış tüketiyormuşuz...
Editör: Yağmur Biçen
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, "Kahvaltıda yumurta ile birlikte çay içilmesini yanlış buluyorum." dedi.
UZMANLAR UYARIYOR
Uzmanlar, faydalı diye birlikte tüketilen besinlerin tam tersi bir etki oluşturabileceğine dikkati çekti.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, "Meyveler sağlıklı besinler olarak değerlendirilse de birçok meyvenin aynı anda tüketilmesi kişiye hiçbir yarar sağlamayabilir. Hayvansal protein de hataların sık yapıldığı besin grupları içindedir."
"Bu sebeple, et, balık, tavuk ile süt, süt ürünleri ve yumurtayı ayrı tüketmeniz gereklidir. Soğan ile sarımsağı birlikte tüketmekten de kaçınılması öneriliyor. Bu ikilinin fazla tüketilmesi, ciltte lekelere, baş dönmesine ve midede hazımsızlığa yol açabiliyor."