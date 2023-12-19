Bu İkiliden Uzak Durun! Kahvaltıların Vazgeçilmez İkilisinin Zararlarını Duyunca Bir Daha Yemeyeceksiniz!
Özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ikilisi olan tahin ve pekmezi herkes çok sever. Ancak bu muhteşem ikilinin bir araya geldiği zaman size zarar vereceğini biliyor muydunuz? İşte detaylar...
Ayrı ayrı lezzetlere sahip olan tahin ve pekmez bir araya gelince daha da lezzetli bir hale dönüşüyor. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda tahin pekmez karışımının yarardan çok zararlı olduğu ortaya çıktı.
Tahinin içerisinde yüksek oradandı yağ bulunur aynı zamanda pekmezin içerisinde de şeker bulunmaktadır. Bu ikilisinin karışımı da kaloriye sebep olmaktadır.
Hızla kilo aldıran bu karışım, kolesterol ve diyabet gibi hastalıkların da önünü açıyor. Araştırmalar, uzun sürekli tüketilen tahin pekmezin kanser riskini arttırdığını ortaya koydu.
Tahin ve pekmez yüksek oranda protein içerir ve bu da böbrek hastalıklarının riskini arttırmaktadır.