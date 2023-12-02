Bu Karşımı Yapın ve Gripten Kurtulun! Balın İçine Birkaç Adet Ekleyin ve Doğa Antibiyotiğinizi Oluşturun
Kış geldi, soğuklar kapıya dayandı.... Sıcacık evimizde otursak dahi salgından etkilenip hasta olabiliyoruz. Gripten kurtulmak içinse evde bulunan iki malzeme ile doğal antibiyotiğinizi elde edebilir ve gribi yenebiliriz. Nasıl mı? İşte gripten korunmak için bu karışımı yapın...
Son Güncelleme:
Sarımsağın ve balın faydaları saymakla bitmez. Bu iki malzeme bir ara gelince adeta doğal antibiyotiği oluşturuyorlar.
Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne göre balın antioksidan, antimikrobiyal, antiinflamatuar, antiproliferatif, antikanser ve antimetastatik etkiler sunduğu bulunmuştur.
Pürüzsüz, yoğun tatlandırıcı bal, öksürükle başa çıkmada bir numaralı tercihler arasında yer alıyor.
Sarımsak ise çiğnendiğinde ya da ezildiğinde, hastalıklarla mücadele eden beyaz kan hücrelerinin tepkisini artırmaya yardımcı olan olan allicin gibi kükürt bileşiklerinin yanı sıra antiviral, antiinflamatuar ve antifungal özelliklere sahip dialil disülfür ve asetilsistein üretir.