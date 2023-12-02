Bu Karşımı Yapın ve Gripten Kurtulun! Balın İçine Birkaç Adet Ekleyin ve Doğa Antibiyotiğinizi Oluşturun

Sarımsak ise çiğnendiğinde ya da ezildiğinde, hastalıklarla mücadele eden beyaz kan hücrelerinin tepkisini artırmaya yardımcı olan olan allicin gibi kükürt bileşiklerinin yanı sıra antiviral, antiinflamatuar ve antifungal özelliklere sahip dialil disülfür ve asetilsistein üretir.