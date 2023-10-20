Bu Kışı Hasta Olmadan Atlatın! Eğer Bunları Yaparsanız Kışın Hasta Olmazsınız!

Eğer her gün dışarı çıkan biriyseniz ve evinizin çok sıcaksa hasta olabilirsiniz. Bunun nedeni dışarısı ve ev arasındaki sıcaklıklarının birbirinden farklı olmasından kaynaklı olabilir. Dışarısı ve evin sıcaklık farkı çok yüksek olursa bu değişim sizi hasta edebilir. Ev sıcaklığı maksimum 21 derece olmalıdır.