Bu Kışı Hasta Olmadan Atlatın! Eğer Bunları Yaparsanız Kışın Hasta Olmazsınız!
Kışı hasta olmadan atlatmak mı istiyorsunuz? O zaman bu söylediklerimize mutlaka dikkat edin! Eğer bunları yaparsanız, kışı hasta olmadan bitireceksiniz!
Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar oldukça arttı. Peki, hastalıklardan korunmanın yolları nelerdir? Hasta olmadan kışı nasıl atlatabileceğimize gelin birlikte bakalım.
Ayaklarınızı üşütmeyin. Ayaklarınızı üşüttüğünüz taktirde yumurtalıklar, üreme organları, mide, bağırsak, böbrekler, idrar yolları, basur, romatizma ve safra hastalıklarına zemin hazırlamış oluruz.
Hava soğuk diye sürekli evde oturuyorsanız yine hasta olabilirsiniz. Evdeki soluduğunuz hava çok temiz olmadığı için hastalıklara zemin hazırlar. Bu yüzden dışarı çıkarak temiz hava almalısınız.
Eğer her gün dışarı çıkan biriyseniz ve evinizin çok sıcaksa hasta olabilirsiniz. Bunun nedeni dışarısı ve ev arasındaki sıcaklıklarının birbirinden farklı olmasından kaynaklı olabilir. Dışarısı ve evin sıcaklık farkı çok yüksek olursa bu değişim sizi hasta edebilir. Ev sıcaklığı maksimum 21 derece olmalıdır.