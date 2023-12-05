Bu Kür Kalp Krizini Durduracak! 27 Gün Boyunca Düzenli Tüketin ve Kalp Sağlığınızı Koruyun
Sağlıksız beslenme ve hareketsiz kalmanın getirdiği kalp ve damar hastalıkları dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre hareketsiz kalmak, düzensiz hareket etmek ve sağlıksız beslenmek gibi etkenler karaciğer sağlığını kötü etkilemektedir. Peki nasıl başa çıkabiliriz?
Karaciğer rahatsızlığı beraberinde; kalp krizi, felç ve çeşitli diğer sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bununla başa çıkabilmek içinse sağlıklı ve doğal besinleri tüketmek gerekmektedir. Peki o sağlıklı ve doğal besin hangisi?
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kalp-damar sağlığına yönelik etkili bir kürü önerdi.
27 GÜNDE KALBİ TEMİZLİYOR
Malzemeler;
- 15-16 sap maydanoz
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 diş sarımsak
- 1 bardak su
Yapılışı;
- Tüm malzemeleri bir blendırdan geçirin.
- Karışımı sabahları aç karnına için ve yatmadan önce tüketmek daha etkili olacaktır.