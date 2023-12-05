Bu Kür Kalp Krizini Durduracak! 27 Gün Boyunca Düzenli Tüketin ve Kalp Sağlığınızı Koruyun

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz kalmanın getirdiği kalp ve damar hastalıkları dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre hareketsiz kalmak, düzensiz hareket etmek ve sağlıksız beslenmek gibi etkenler karaciğer sağlığını kötü etkilemektedir. Peki nasıl başa çıkabiliriz?

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Bu Kür Kalp Krizini Durduracak! 27 Gün Boyunca Düzenli Tüketin ve Kalp Sağlığınızı Koruyun - Resim: 1

Karaciğer rahatsızlığı beraberinde; kalp krizi, felç ve çeşitli diğer sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bununla başa çıkabilmek içinse sağlıklı ve doğal besinleri tüketmek gerekmektedir. Peki o sağlıklı ve doğal besin hangisi?

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Bu Kür Kalp Krizini Durduracak! 27 Gün Boyunca Düzenli Tüketin ve Kalp Sağlığınızı Koruyun - Resim: 2

 Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kalp-damar sağlığına yönelik etkili bir kürü önerdi.

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Bu Kür Kalp Krizini Durduracak! 27 Gün Boyunca Düzenli Tüketin ve Kalp Sağlığınızı Koruyun - Resim: 3

27 GÜNDE KALBİ TEMİZLİYOR

Malzemeler;

- 15-16 sap maydanoz
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 diş sarımsak
- 1 bardak su

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Bu Kür Kalp Krizini Durduracak! 27 Gün Boyunca Düzenli Tüketin ve Kalp Sağlığınızı Koruyun - Resim: 4

Yapılışı;

- Tüm malzemeleri bir blendırdan geçirin.
- Karışımı sabahları aç karnına için ve yatmadan önce tüketmek daha etkili olacaktır.

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