Bu uygulama ölüm saçıyor: Uzmanlar "Hayatınıza mal olabilir" diyerek uyardı

Sağlıkla ilgili bilgi arayan kişilere, mutlaka resmi sağlık kuruluşlarından veya akademik kaynaklardan doğrulanmış içerikleri takip etmeleri tavsiye ediliyor. Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan bu videoların ne teşhis ne de tedavi niteliği taşıdığına vurgu yaparak, “Yanlış bilgi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, şüpheli içeriklerin sosyal medya platformlarına bildirilmesini ve dijital okuryazarlığın artırılmasını öneriyor. Özellikle gençlerin ve yaşlı bireylerin bu tür dijital manipülasyonlara karşı daha savunmasız olduğunu belirten uzmanlar, ailelere de çocuklarını bilinçlendirmeleri yönünde çağrıda bulunuyor.