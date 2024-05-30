Bu vitaminin eksikliği MS hastası yapıyor! Uzmanlar uyardı! Değerlerinize baktırın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Demirkaya, önemli açıklamalarda bulundu. Dünya MS Günü dolayısıyla açıklama yapan Şeref Demirkaya, bir vitaminin eksikliğinin MS hastası yapabileceğine dikkati çekti. İşte detaylar...
MS hastalığı (Multiple Skleroz), miyelin kılıfı olarak bilinen sinir tellerinin çoğunu kaplayan madde ve beyindeki, optik sinirlerdeki ve omurilik altındaki sinirlerin hasar gördüğü bir hastalıktır. MS Hastalığunda beyin ya da omuriliği etkilenir ve bu da görmeyi, kol ve bacak hareketlerini etkiler.
Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl mayıs ayının son çarşamba günü "Dünya MS Günü" olarak kutlanmaktadır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Demirkaya, "Dünya MS Günü" dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Şeref Demirkaya, kol ve bacaklarda güçsüzlük, konuşma ve görmede bozulmalar ile seyreden hastalığın genç yaş grubunda görüldüğünü vurguladı. Hastalığın genellikle 20-40 yaş aralığında ortaya çıktığını belirten Demirkaya, "MS, kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülüyor. Sosyal hayatın aktif olduğu, kişilerin işe başlayacağı, aile kuracağı, evlat sahibi olmak istediği yaşlarda ortaya çıkan MS, internette süzülerek gelmeyen bilgilerin de etkisiyle, ciddi endişeye yol açıyor." ifadesini kullandı.