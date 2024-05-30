Bu vitaminin eksikliği MS hastası yapıyor! Uzmanlar uyardı! Değerlerinize baktırın

MS hastalığı (Multiple Skleroz), miyelin kılıfı olarak bilinen sinir tellerinin çoğunu kaplayan madde ve beyindeki, optik sinirlerdeki ve omurilik altındaki sinirlerin hasar gördüğü bir hastalıktır. MS Hastalığunda beyin ya da omuriliği etkilenir ve bu da görmeyi, kol ve bacak hareketlerini etkiler.