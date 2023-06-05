Büyük kız çocuk sendromu nedir?
Evin en büyük çocuğu kız çocuklar olunca bazen aşırıya giden sorumluluklar yükleniyor. Bu sorumluluk kız çocuklarını ister istemez iler ki hayatlarında aile içinde ve çevresinde değişik durumlara yol açabilir. Kız çocuklarınız ile sorun yaşıyorsanız bu yazıyı okumak size iyi gelebilir.
BİLMENİZ GEREKENLER
• Büyük kız sendromu, daha hazır olmadan ailelerinde çok fazla yetişkin sorumluluğu verildiği için en büyük kızların hissettiği yüktür.
•Büyük kız sendromu, kadınların aşırı yüklenmiş, stresli ve sürekli başkalarından sorumlu hissetmelerine neden olabilir.
• Büyük kız sendromunuz varsa, sınırlar koyarak, sorumluluklarınızı devrederek ve gevşemeyi öğrenerek iyileşin.
BÜYÜK KIZ SENDROMU NEDİR?
En büyük kız sendromu, en büyük kızların benzersiz çocukluk deneyimleri nedeniyle hissettikleri yüktür. Bir ailedeki en yaşlı kıza genellikle fazladan görevler verilir, bu da ortak bir sorumlu ama aşırı yüklenmiş olma "sendromuna" yol açar. Diğer etkiler arasında mükemmeliyetçilik, kaygı ve tükenmişliğin yanı sıra liderlik ve organizasyon becerileri yer alır.
• Örneğin, en büyük kızlar genellikle ev işleri yapmak, kardeşlerine bakmak, ebeveynlerine yardım etmek ve ailelerinde ve dünyada kendi yollarını çizmek zorundadır. Normalde ebeveynlerin yaptığı görevleri yerine getirmeleri için onlara ebeveynlik denir.
• Ebeveynleriniz için kardeşlerin hediyesini organize eden veya bir aile toplantısını koordine eden kişi sizseniz, ancak aynı zamanda başarısızlıktan korkan insanları memnun etmek için eğitildiyseniz, en büyük kız sendromuna sahip olabilirsiniz.
• Ebeveynleştirilmiş en büyük kız çocuğu olmanın diğer etkileri arasında ilişkilerde sınırlarla ilgili sorun yaşamak, eğlenmek için kendini bırakamamak ve her zaman kontrolü elinde tutmak istemek yer alır. Bazen saldırgan ve asi olmaya yol açabilir.
A- BÜYÜK KIZ ÇOCUKLARI NEDEN BU KADAR ÇOK ANNELERİNE BENZER?
1- EBEVEYNLEŞTİRMENİN TRAVMASI UZUN SÜREBİLİR
Birisi kendisi için uygun olmadan bir yetişkin gibi davranmaya zorlanırsa, önemli sosyal ve duygusal gelişimi kaçırabilir. Biraz sorumluluk iyi bir şeydir, ancak çok fazlası, bir kişinin ebeveynlerini memnun etme ve tüm görevlerini yerine getirme konusunda endişeli hissetmesine neden olabilir.
• Ebeveynleştirme, güvensiz bağlanma stillerine, strese ve kaygıya ve kendini suçlama veya suçluluk duygusuna yol açabilir.
• Dokuz yaşındaki bir çocuktan bulaşıkları yıkamasını istemek ebeveynlik değildir, ancak ondan ailenin tüm yemeklerini pişirmesini veya bir kardeş için tam zamanlı bakıcı olmasını istemek ebeveynliktir.
2- DOĞUM SIRASI KİŞİLİĞİ ETKİLER
Bazı insanlar, daha küçük bir kardeş doğduğunda ebeveynlerinin ilgisinden "tahttan indirildikleri" için, ilk doğan her çocuğun daha sorumluluk sahibi ve daha dengesiz olduğunu iddia eder. Bu her zaman böyle olmayabilir, ancak en yaşlı olmaları, ebeveynlerinin yardıma ihtiyacı olduğunda genellikle en yetenekli çocuklar oldukları anlamına gelir, bu nedenle diğer kardeşlerden daha büyük olana gitme olasılıkları daha yüksektir. Doğum sırası teorisi eski modadır ve psikolojide kısmen çürütülmüştür. Çoğu uzman, kardeş düzenindeki konumunuz deneyimlerinizi ve kişiliğinizi etkilerken, her ailede bağlamına bağlı olarak farklı bir etkiye sahip olduğu konusunda hemfikirdir.