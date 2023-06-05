Büyük kız çocuk sendromu nedir?

BÜYÜK KIZ SENDROMU NEDİR?

En büyük kız sendromu, en büyük kızların benzersiz çocukluk deneyimleri nedeniyle hissettikleri yüktür. Bir ailedeki en yaşlı kıza genellikle fazladan görevler verilir, bu da ortak bir sorumlu ama aşırı yüklenmiş olma "sendromuna" yol açar. Diğer etkiler arasında mükemmeliyetçilik, kaygı ve tükenmişliğin yanı sıra liderlik ve organizasyon becerileri yer alır.

• Örneğin, en büyük kızlar genellikle ev işleri yapmak, kardeşlerine bakmak, ebeveynlerine yardım etmek ve ailelerinde ve dünyada kendi yollarını çizmek zorundadır. Normalde ebeveynlerin yaptığı görevleri yerine getirmeleri için onlara ebeveynlik denir.

• Ebeveynleriniz için kardeşlerin hediyesini organize eden veya bir aile toplantısını koordine eden kişi sizseniz, ancak aynı zamanda başarısızlıktan korkan insanları memnun etmek için eğitildiyseniz, en büyük kız sendromuna sahip olabilirsiniz.

• Ebeveynleştirilmiş en büyük kız çocuğu olmanın diğer etkileri arasında ilişkilerde sınırlarla ilgili sorun yaşamak, eğlenmek için kendini bırakamamak ve her zaman kontrolü elinde tutmak istemek yer alır. Bazen saldırgan ve asi olmaya yol açabilir.