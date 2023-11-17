Buzdolabından Tahin Helvasını Eksik Etmeyeceksiniz! Kış Aylarının Enerji Deposu!

Havaların soğumasıyla beraber tahin helvası masalarda yerini almaya başladı. Ancak bu sefer 'ağzı tatlandırmak' için değil, enerjinizi depolamak için yer alacak. İşte tahin helvasının vücuda faydaları...

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Buzdolabından Tahin Helvasını Eksik Etmeyeceksiniz! Kış Aylarının Enerji Deposu! - Resim: 1

Tahin helvası birçok kişinin severek yediği bir tatlı çeşididir. Kakaolu, sade, antep fıstıklı ve kürek helva çeşitleri tezgahlarda yerini almaya başladı.

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Buzdolabından Tahin Helvasını Eksik Etmeyeceksiniz! Kış Aylarının Enerji Deposu! - Resim: 2

Peki tahin helvasının vücuda faydalarını biliyor musunuz?

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Buzdolabından Tahin Helvasını Eksik Etmeyeceksiniz! Kış Aylarının Enerji Deposu! - Resim: 3

ENERJİ DEPOSU

Eskişehir'de uzun zamandır esnaflık yapan Nurettin Yıldız, kış ayının gelmesiyle beraber tahin helvasının insan vücuduna faydalarını açıkladı. 

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Buzdolabından Tahin Helvasını Eksik Etmeyeceksiniz! Kış Aylarının Enerji Deposu! - Resim: 4

Tahin helvası kışın sıcak tutmanın yanında insana enerji verdiğini de açıkladı. 

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