Buzdolabından Tahin Helvasını Eksik Etmeyeceksiniz! Kış Aylarının Enerji Deposu!
Havaların soğumasıyla beraber tahin helvası masalarda yerini almaya başladı. Ancak bu sefer 'ağzı tatlandırmak' için değil, enerjinizi depolamak için yer alacak. İşte tahin helvasının vücuda faydaları...
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Tahin helvası birçok kişinin severek yediği bir tatlı çeşididir. Kakaolu, sade, antep fıstıklı ve kürek helva çeşitleri tezgahlarda yerini almaya başladı.
Peki tahin helvasının vücuda faydalarını biliyor musunuz?
ENERJİ DEPOSU
Eskişehir'de uzun zamandır esnaflık yapan Nurettin Yıldız, kış ayının gelmesiyle beraber tahin helvasının insan vücuduna faydalarını açıkladı.
Tahin helvası kışın sıcak tutmanın yanında insana enerji verdiğini de açıkladı.