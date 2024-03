Çağın vebası: Unutkanlık! Unutkanlığın üstesinden gelmek mümkün mü? Hafızanızın aldığı zararı tersine çevirin!

Biberiye bitkisi kendine has taze kokusu ve tadıyla et yemeklerinin, çorbaların vazgeçilmezi ancak biberiyenin faydaları anlatmakla bitmiyor. Saçtan tırnağa mideden zihne neredeyse her şeye faydalı olan biberiyenin kokusu ise unutkanlık belasını yerle bir ediyor.