Çağın vebası: Unutkanlık! Unutkanlığın üstesinden gelmek mümkün mü? Hafızanızın aldığı zararı tersine çevirin!
Hafızanın zayıflığı her yaştan insanın aynı şekilde mücadele etmeye çalıştığı bir sorun. Günlük hayatı derinden etkileyen unutkanlığın sebepleri bazen psikolojik bazense hormonal olabiliyor. Her halükarda bu sorundan bitkisel yollarla kurtulmak mümkün olabilir.
Unutkanlık genç yaşlı demeden hepimizi etkiliyor. Kimi zaman yoğun dönemlerde hayatımızdaki diğer olaylara karşı yaşanan unutkanlık hem sosyal hayatta hem de iş hayatında sorunlara yol açabiliyor. Unutkanlığına çözüm bulmak isteyenler ise internette işe yarayıp yaramadığı dahi meçhul çok sayıda çözüm arıyor.
Elbette en doğru yöntem profesyonel bir destek almak ve bunun neticesinde unutkanlığı tedavi etmeye çalışmak. Çünkü tek başına bir rahatsızlık gibi görünse de unutkanlık kimi zaman başka bir hastalığın belirtisi olabiliyor.
Biberiye bitkisi kendine has taze kokusu ve tadıyla et yemeklerinin, çorbaların vazgeçilmezi ancak biberiyenin faydaları anlatmakla bitmiyor. Saçtan tırnağa mideden zihne neredeyse her şeye faydalı olan biberiyenin kokusu ise unutkanlık belasını yerle bir ediyor.
Biberiye çayının üreme sistemi organlarına, suyunun saça iyi geldiği bir süredir konuşulan bir bilgi olsa da şimdilerde biberiye ile ilgili en önemli şeylerden biri biberiye ve güçlü hafızanın arasındaki ilişki. Bazı uzmanlar biberiye yağının kokusunun hatırlamaya yardımcı olduğunu belirtiyor.