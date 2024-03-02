Çağın vebası: Unutkanlık! Unutkanlığın üstesinden gelmek mümkün mü? Hafızanızın aldığı zararı tersine çevirin!

Biberiye çayının üreme sistemi organlarına, suyunun saça iyi geldiği bir süredir konuşulan bir bilgi olsa da şimdilerde biberiye ile ilgili en önemli şeylerden biri biberiye ve güçlü hafızanın arasındaki ilişki. Bazı uzmanlar biberiye yağının kokusunun hatırlamaya yardımcı olduğunu belirtiyor.