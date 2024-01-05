Canan Karatay Bir Aşıya Daha Karşı Çıktı! "Asla İşe Yaramıyor İnsanları Kandırmayın"
Canan Karatay Koronavirüs aşısından sonra şimdi de HPV aşısına karşı çıktı. Genç kızlarda felce neden olduğunu belirten Canan Karatay, ayrıca asla işe yaramıyor dedi. Peki Canan Karatay'ın karşı çıktığı HPV aşısı nedir neden yapılır?
Canan Karatay, cinsel yolla bulaşan papilloma virüsü HPV olarak da geçen virüsün aşısının olmadığını iddia etti. Genç kızlarda felce neden olduğunun altını çizdi.
Virüsün neden olduğu rahim ağzı ya da rahim kanseri için daha başka yollar olduğunu belirten Canan Karatay konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor. İshal çok oluyor, düzelmiyor. Bağırsak florası düzelmiyor. Bana Hollanda’dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor. Biz okurken öyle bir şey yoktu. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, bir de batının Afrika’da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu, büyük bir propaganda."
Bunun üzerine Canan Karatay'a suç duyurusunda bulunuldu.
Peki Canan Karatay'ın Karşı Çıktığı HPV virüsü aşısı nedir? HPV Virüsü nedir?